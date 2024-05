O Povo é História

Há 35 anos

1989. CEARÁ

Rio Salgado leva hepatite até Lavras

A população de Lavras da Mangabeira está ameaçada de uma epidemia de hepatite, em conseqüência da falta de tratamento das águas do rio Salgado, que abastece o município. Já foram registrados 36 casos da doença e técnicos da Secretaria de Saúde do Estado estiveram na cidade, fazendo um levantamento sobre as condições das águas do rio e coletando amostras para análise.

1989. POLÍTICA

Publicidade oficial sob vigilância

Os deputados constituintes, a julgar pelos que estavam presentes ontem ao plenário da Comissão de Sondagens e Proposições, querem que a publicidade oficial seja mantida sob total vigilância. Conforme proposta de autoria do deputado Paulo Quezado os órgãos públicos prestarão contas, mensalmente, das despesas de divulgação de seus atos obras e serviços.

Há 55 anos

1969. MUNDO

A Igreja modifica a Liturgia

Cidade do Vaticano, 3 - A Igreja Católica tem, desde ontem, um nôvo missal. As novas regras litúrgicas eliminam as determinações estabelecidas por São Paulo há 19 séculos, entre elas a que exige que a mulher cubra a cabeça ao entrar na Igreja. Foi êste um grande passo para a igualdade entre homens e mulheres nos templos cristãos. Grande reforma na liturgia desde 1570.

1969. INTERNACIONAL

Camponeses bolivianos ameaçam

La Paz, Castagena (Colômbia), 2 - A Organização Nacional de Camponêses Bolivianos lançou hoje a sua primeira advertência ao presidente Luis Adolfo Siles, ameaçando promover manifestações e desordens caso nôvo mandatário boliviano não dê continuidade a politica do falecido presidente Renê Barrientos. Os camponêses bolivianos, cerca de 70 por cento.

Há 75 anos

1949. ECONOMIA

Pedido para que Dutra vete projeto

Rio - Os jornais divulgam o seguinte telegrama procedente de Nova Iorque: - Disse o "Jornal of Commerce" que os representantes da maior parte dos consumidores de cêra de carnaúba nos Estados Unidos telegrafaram ao presidente Eurico Gaspar Dutra, do Brasil, instando-o a que vête o projeto de lei de preços e financiamento, contriudo a cêra de carnaúba, aprovado.

1949. GUERRA

Bomba atômica sobre a U.R.S.S.

Washington, 2 (A.F.P) - "Devemos estar preparados mental, fisica e moralmente para lançar bombas atômicas sobre os centros industriais da U.R.S.S., ao primeiro sinal de agressão" - declarou, ontem á noite, o general Doolittle, durante um banquete oferecido em homenagem ao novo presidente da Universidade Católica de Gentornwn. Comandou o 7.º Exercito Aéreo.