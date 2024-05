O Povo é História

Há 15 anos

2009. FORTALEZA

Estudo aponta 45 áreas verdes

Durante a elaboração do inventário ambiental dos recursos hídricos e orla marítima de Fortaleza (2003), ficou constatado que existem pelo menos 45 parques em Fortaleza. No entanto, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Controle Urbano (Semam), em seu site, só reconhece nove locais como parques. A não oficialização dos dados pelo Município representa o descaso.

2009. MUNDO

EUA ultrapassam México no registro

Os Estados Unidos registraram ontem um novo salto no número de casos de gripe suína, denominada oficialmente gripe A (H1N1), no país. O novo relatório do Centro de Prevenção e Controle de Doenças americano (CDC) afirma que há 2.532 casos da doença registrados em 44 Estados, 300 a mais que o balanço anterior. O centro confirmou ainda a terceira morte por gripe suína.

Há 35 anos

1989. CEARÁ

Vereadores ganham imunidade

A garantia da imunidade parlamentar para os vereadores no Ceará - proposta à Constituinte pelo Cel. Edmilson Fernandes - foi aprovada ontem, por 18 votos contra quatro, derrubando o parecer do relator Jarbas Bezerra (PFL), que arguia a inconstitucionalidade da matéria, com base no artigo 21 da Constituição da República. As galerias lotadas, vaiaram os deputados.

1989. ESPORTES

Brasil 4 x 1 Peru

A Seleção Brasileira de Futebol deu um verdadeiro show de bola ontem à noite, no Estádio Castelão, chegando a convencer os cearenses que esse time pode bem representar o Brasil em grandes competições. O show particular ficou com os nordestinos Zé do Carmo, Bebeto e Charles, autores dos quatro gols da equipe brasileira na vitória sobre o Peru em mais um amistoso.

Há 55 anos

1969. INTERNACIONAL

Onze generais russos em 20 dias

Moscou, Londres, 12 - O Ministério da Defesa da União Soviética informou ontem sôbre a morte de mais um general - Augusto Nemme, da reserva. Nemme serviu na última Grande Guerra como comandante de tanques. Foi o quinto general russo a morrer em uma semana. Nos últimos 20 dias o diário "Estréia Vermelha", do Exército, já anunciou a morte de onze generais.

1969. TENSÃO

Gases venenosos ao mar

Washington, 12 - O Exército dos Estados Unidos está projetando transportar 27.000 toneladas de bombas de mortíferos gases de guerra para afundá-las no Oceano Atlântico. O plano, entretanto, está sendo atacado pelo Congresso, que o considera a por demais perigoso. Corpellus E. Gallagher convocou uma reunião da subcomissão de Assuntos Exteriores da Câmara.