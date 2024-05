O Povo é História

Há 20 anos

2004. TELEFONIA

Comissão aprova fim da assinatura

A Comissão de Defesa do Consumidor, da Câmara dos Deputados, aprovou ontem o projeto que elimina a cobrança da assinatura básica dos serviços de telefonia fixa. A proposta ainda terá de ser votada pelas comissões de Ciência e Tecnologia e Constituição e Justiça, antes de ser encaminhada ao plenário da Câmara. O projeto, do deputado Marcelo Teixeira (PMDB-CE).

2004. ECONOMIA

Seguro-desemprego tem reajuste

O valor da maior parcela do seguro-desemprego subiu de R$ 449,04 para R$ 486,46 no último dia 1° de maio. O reajuste de 8,33% faz parte da resolução do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat), publicada na última terça-feira no Diário Oficial da União. O reajuste acompanhou o aumento do salário mínimo, que passou de R$ 240 para R$ 260.

Há 30 anos

1994. BRASIL

Ponte da Amizade

No início da tarde de ontem o Exército tomou a ponte da Amizade, em Foz do Iguaçu (PR). Ligando Brasil e Paraguai, a ponte sofria as conseqüências da operação-padrão dos agentes federais em greve. Há um mês eles faziam uma fiscalização minuciosa e burocrática, provocando filas em que o tempo de espera chegava a quatro horas. Apesar do descontentamento dos federais.

1994. ESPORTES

Nova tragédia na F-1

Mais um piloto da Fórmula -1 sofre grave acidente e luta pela vida, depois de Ayrton Senna e Roland Ratzenberger, que morreram por ocasião do Grande Prêmio de San Marino, há 10 dias. O austriaco Karl Wendlinger bateu ontem com seu carro na abertura dos treinos oficiais para o GP de Mônaco e está em como profundo. Sofreu traumatismo craniano e derrame.

Há 40 anos

1984. INTERNACIONAL

COI faz reunião para debater crise

Lausanne (Suíça) - O Comitê Olímpico Internacional (COI) informou, ontem que convidou os delegados norte-americanos e soviéticos junto com dirigentes do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos de Los Angeles para um reunião de emergência no dia 18 para examinar a situação criada com a retirada soviética. Os convites foram enviados sexta-feira à noite.

1984. MUNDO

Transações de Pinochet

Santiago do Chile - O presidente chileno Augusto Pinochet, foi objeto de uma segunda denúncia por irregularidades na compra de terrenos, o que o Governo considerou como uma "nova intriga". As acusações, com comentários políticos, jurídicos e morais, tornaram-se públicas no lapso de uma semana. A primeira foi apresentada aos tribunais no dia 4 de maio.