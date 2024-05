O Povo é História

Há 20 anos

2004. FORTALEZA

Grafiteiros denunciam violência

Um desenho na parede externa da Associação de Moradores Organizados do Riacho Doce, no Passaré, está causando polêmica no bairro. Grafitaram temas como meio ambiente, fome e violência. Nesse último, desenharam a figura de um policial com um cassetete na mão voItado para a figura de um adolescente de costas para a parede, como se estivesse sendo vistoriado.

2004.UNIVERSIDADES

Cotas definidas de acordo com IBGE

O ministro da Educação, Tarso Genro, afirmou ontem, em Porto Alegre, que a adoção de cotas para negros e índios nas universidades, já anunciadas oficialmente pelo Governo federal, será definida de acordo com índices do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) para cada Estado. Afirmou que pretende aumentar em 20% o número de estudantes carentes nas universidades.

Há 30 anos

1994. POLÍTICA

Bispo e padre ouvidos sobre motim

O bispo dom Geraldo Nascimento, 58 e o padre Aldo de Cillo Pagotto, 45, que foram tomados como reféns, juntamente com 10 outras pessoas, entre elas o cardeal dom Aloísio Lorscheider, por um grupo de presos do Instituto Penal Paulo Sarasate (IPPS), prestaram depoimento no Departamento de Polícia Metropolitana perante o delegado Waldir Duarte Passos.

1994. ESPORTES

Campeonato Cearense

O Ferroviário poderá assegurar a sua participação na final do Campeonato Cearense de 1994, com uma vitória hoje, às 17 horas, no Castelão, diante do Itapipoca, na decisão do primeiro turno da temporada. Para isso, o treinador coral, José Dultra, não quer correr o risco das cobranças de pênaltis ou "morte súbita", e pediu o máximo de empenho em campo para definir a partida.

Há 40 anos

1984. MUNDO

Morre o criminoso nazista

Paris - O criminoso de guerra nazista Walter Rauff, 78 anos, morreu ontem de câncer no pulmão no Chile, onde se refugiara em 1958. Ele era considerado o inventor dos "caminhões da morte" ou "câmaras ambulantes de gás", utilizadas para exterminar judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Segundo os historiadores, Rauff foi responsável pela morte de 200 mil judeus na Europa.

1984. BRASIL

Títulos de terra ficam agilizados

O Incra começou a usar computadores para realizar a expedição, inédita no País, de títulos de ratificação de propriedades, em uma experiência que já beneficiou 450 agricultores do Paraná, e nos próximos dias, deverá atender a outros 4.300 produtores rurais daquele Estado. O sucesso da experiência feita no Paraná permitirá estender aos outros Estados.