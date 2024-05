O Povo é História

Há 35 anos

1989 .FORTALEZA

Avança desmonte de dunas na Barra

SOS Barra do Ceará. É como poderia ser chamado qualquer movimento em prol da preservação das dunas da área, que a cada dia se descaracterizam devido a retirada em grande quantidade de areia e barro. Diariamente, a partir das cinco horas da manhã, a tranquilidade dos moradores do Conjunto Vila Nova Goiabeiras I é quebrada com movimento de caminhões.

1989. ECONOMIA

Projeto salarial entra em votação

A nova lei salarial do País, que prevê reajustes trimestrais, pode ser votada ao meio-dia de hoje na Câmara dos Deputados. A nova lei, baseada no substitutivo dos deputados peemedebistas Osmundo Rebouças (Ce) e Luís Roberto Ponte (RS) cria ainda um sistema de concesão de reajuste mensal a partir do excedente da inflação de cinco por cento ao mês.

Há 55 anos

MUDANÇA

Código Nacional de Trânsito

Dispõe o decreto-lei assinado pelo presidente da República, que revoga vários itens no Código Nacional de Trânsito e seu regulamento. Determina ainda que menores de 18 anos não podem mais dirigir veiculos automotores, inclusive motoristas e bicicletas motorizadas. A medida foi sugerida sob o argumento de que "se tornaram frequentes os acidentes".

CIÊNCIA

Lançamento da "Apolo-10"

Será amanhã, domingo, o lançamento do Cabo Kennedy da cápsula "Apolo-10", cujo destino é a Lua. A espaçonave será tripulada pelo trio de astronautas formado por Thomas P. Stanford, John W. Young e Bugene A. Cernan. Depois de navegar três dias pelo espaço, a nave entrará em órbita lunar de 110 quilômetros da Lua. Em seguida, Stanford e Cernan vão se transferir por um túnel.

Há 75 anos

POLÍTICA

Atentado contra consulado do Brasil

Barcelona, 16 - (A.F.P.) - Uma bomba foi depositada, ontem, na porta do consulado geral do Brasil, situado em Rumbo Cataluna, não tendo chegado, entretanto, a explodir. O lançamento da máquina infernal teria sido efetuado em circunstâncias idênticas ás do consulado da Bolivia, onde dois individuos armados teriam obrigado o guarda a abrir a porta do edificio.

BRASIL

A situação cambial do Brasil

Rio, 18 - (Asapress) - Alcançaram grande repercussão as declarações do ministro da Fazenda de que não é grave a situação cambial do Brasil, embora se tenha acentuado a falta de dolares para pagar nossos atrasados comerciais nos Estados Unidos, falta que ocorre no mundo inteiro. De acordo com o que apurámos hoje, varias providencias estão sendo tomadas e outras se acham em estudos.