Auschwitz, tenebroso sumidouro de vida

Foto: opovo é história OITD_19950610ee05.jpg

* desde 1928: As notícias reproduzidas

nesta seção obedecem à grafia da

época em que foram publicadas.

Distante cinquenta quilômetros da Cracóvia, está a pequena cidade de Oswiecim, com cêrca de doze mil habitantes. Até ela se chega, viajando de automóvel, através de uma estrada asfaltada, em sua maior parte, mas que se acha em péssimas condições de conservação.

Oswiecim conquistou triste celebridade, na Polônia e no mundo, porque nos seus arredores funcionou o pior campo de concentração organizada pelos nazistas durante a segunda grande guerra e que se tornou conhecido pelo nome alemão Auschwitz.

Não foi apenas o de proporções mais amplas com capacidade para o número mais elevado de prisioneiros; foi sobretudo, aquele em que se praticaram perversidades sem conta, em que imperou uma desumanidade sem limites, que se custa a crêr que estivesse ainda abrigada no coração do homem, neste estágio da civilização.

Diante das câmaras de gás e fornos crematórios; de cabelos humanos recolhidos para confeccionar tecidos; dos montões de ossos de vítimas inocentes; dos cubiculos em que mal uma pessoa podia ficar de pé; dos catres imundos em alojamentos que mais pareciam estrebarias, diante de tudo aquilo, quantas vêzes não tivemos vontade de abandonar a visita e deixarmos cenários assim tràgicamente marcados por tanta miséria e degradação?

No local do campo de Oswiecim, existiam, antes de guerra, barracas para tropas e instalações do Monopólio Polonês do Fumo. A sua escolha, pelos nazistas, para concentração de prisioneiros, resultou, sobretudo, da situação sanitária, que era a pior possivel. O terreno apresentava-se alagadiço e a água, a não ser que fôsse devidamente tratada, não servia nem para lavar a boca, quanto mais para beber.

Um ambiente assim, em que não havia mínimas precauções higiênicas, prestava-se de modo admirável aos sinistros desígnios das autoridades germânicas, empenhadas na eliminação sumária de padres, judeus e grupos numerosos de diferentes países.

Os primeiros enviados a Oswiecim foram trinta criminosos comuns da Alemanha, retirados de suas prisões e para ali mandados, a fim de se encarregarem de certas tarefas de direção, às quais souberam dar - é até supérfluo assinalar - o melhor desempenho…

A 14 de junho de 1940, desembarcavam em Oswiecim os prisioneiros políticos. Eram poloneses. Depois, vieram outros mais, de diversas nacionalidades, como russos, franceses, húngaros, enfim, de tôda parte até onde os alemães haviam estendido os seus tentáculos.

O Campo encheu-se logo, surgindo então a necessidade de sua ampliação. O próprio Himmier supervisionou as obras de construção, enquanto que, pelas redondezas, eram preparados outros núcleos de concentração, como o de Brzenzink, que foi destinado a mulheres.

Tratamento desumano

Logo à chegada, os prisioneiros eram examinados, raspavam-lhes a cabeça, despiam-nos e despojavam-nos de tudo, dando-lhes, em seguida, roupas e sapatos sem nenhuma medida. Ficavam, muitas vezes, irreconheciveis, a ponto de elementos do mesmo grupo não mais se identificarem depois dessa "cordial" recepção…

Ficavam sujeitos a um duro regime de trabalho. A vigilância em tôrno se fazia com extraordinário rigor de maneira a não permitir que houvesse qualquer relaxamento e muito menos fugas.

Certas indústrias alemãs edificaram fábricas nas proximidades de Oswiecim, a fim de que pudessem utilizar o braço escravo que o nazismo punha a seu dispor. Milhares de infelizes tinham de percorrer a pé 7 ou 8 quilômetros para desempenhar o serviço que lhes fôra imposto.

Se o sistema de trabalho remontava à escravidão, tornava-se ainda pior pela precariedade da alimentação servida: café e pão pela manhã e um prato de sopa, pão e café por ocasião do jantar.

Qual o organismo poderia resistir por muito tempo a esse processo de depauperamento e morte?

Câmara de gás

e crematórios

O nazismo sanguinário já não se contentava com os resultados obtidos através do trabalho forçado, dos maus tratos, dos fuzilamentos, da colheita macabra oferecida pelas doenças. Impunha-se, agora, em face dos seus planos tenebrosos, o morticinio em massa.

Em 1942, o campo de Oswiecim foi dotado de quatro câmaras de gás e quatro fornos crematórios. A ordem de exterminio visava, de preferência, judeus, eslavos e ciganos. Doentes inválidos e crianças eram logo mandados à morte. Cêrca de 800 menores, com idade inferior a 14 anos, foram liquidados.

Um combatente da resistência polaca conseguiu uma fotografia sensacional, tirada quando mulheres nuas saiam do mato e se encaminhavam para a câmara de gás. Suponham elas que se dirigiam a um banho, como anunciavam os soldados. Mas o que as aguardava era o fim.

Oswiecim foi um tenebroso sumidouro da vida. Em todos os campos de concentração da Alemanha de Hitler, pareceram dez milhões de pessoas! Pois bem: só Oswiecim contribuiu para essas cifras com a quota altíssima de quatro milhões!

Em 22 de janeiro de 1945, Oswiecim caiu em poder das tropas soviéticas, que se depararam apenas com uns cinco ou seis mil prisioneiros. Os demais tinham sido evacuados pelos alemães.

O estado dos sobreviventes de Oswiecim era lastimável. Após quatro meses de tratamento, muita gente ainda pesava 25 quilos! Três mil e quinhentos remanescentes puderam ser salvos.

A fim de apurar o que se verificara no campo de concentração, o govêrno constituiu a "Comissão Central para investigação dos crimes nazistas". Ouviram-se centenas de ex-prisioneiros e moradores da vizinhança. Todo o material colhido, o Supremo Tribunal da Polônia o examinou em dois julgamentos, concluindo pela inteira procedência das averiguações promovidas. Nem mesmo os acusados as contestaram.

O comandante de Oswiecim - Rudolf Hess - foi condenado à pena capital e quarenta nazistas que exerciam altos postos, á prisão perpetua.

Hoje Oswiecim é um museu nacional e o que lá se conserva é um atestado das monstruosidades cometidas no decorrer de dominação hitlerista.

1995

Auschwitz, relato de 50 anos de horror

Há 50 anos, em 27 de janeiro de 1945, surgia uma palavra no mundo. Essa palavra era Auschwitz, e nossas memórias ainda sangram por ela. Ela diz que o coração do homem abriga abismos de horror, de malvadeza, de morte. E que a qualquer momento o precipício pode ressurgir.

Foram os soldados russos, lançados contra Berlim, que entraram a partir de 27 de janeiro naqueles galpões de Auschwitz-Birkenau, não distantes de Cracóvia na Polônia. Eles viram surgir o horror, o impensável.

Muitos sobreviventes ou testemunhas, que nunca puderam falar, desde esse 27 de janeiro de 1945, sentem-se hoje, no poente de sua vida, impelidos a contar seu martírio.

Em 1945, após um estudo sério, os soviéticos estimaram em 4,5 milhões o número de vítimas em Auschwitz. Desde então, os historiadores reduziram essa cifra. Segundo Raul Hilberg, Auschwitz matou entre 1,1 milhão e 1,5 milhão de pessoas, 90% das quais judias.

Diremos que desde que aconteceram esses horrores, o planeta conheceu outras abjeções, iguais a essas. No entanto, até os assassinatos em Ruanda ou na Bósnia ainda apresentam um lado "artesanal" se comparados aos campos nazistas. Auschwitz mostra realmente a racionalidade absoluta a serviço do mal absoluto e traça em torno de cada um de nós uma fronteira misteriosa:a do inominável, do impensável.