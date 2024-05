O Povo é História

Há 20 anos

2004. QUIXADÁ

Tombamento dos monólitos

O turismo de Quixadá, a 168 quilômetros de Fortaleza, deve ganhar hoje um incremento não só em dividendos financeiros e no nível de emprego, como também uma nova consciência ambiental e de preservação da população local. Algo que está mexendo com o orgulho de seus cidadãos e que tem um enorme potencial para colocar o nome da cidade no roteiro do turismo.

2004. FORTALEZA

Caso Alex: R$ 3,2 milhões

Milhões bloqueados, a 11ª Vara da Justiça Federal do Ceará mandou bloquear R$ 3 milhões e 260 mil do Basecard, que estavam sendo movimentados por Luciana Negrão Azin, esposa e procuradora de André Luiz Vieira Azin, sócio-proprietário da Basecard Administradora de Cartões Ltda. Preso temporariamente por suspeita de envolvimento nas transações de lavagem de dinheiro.

Há 40 anos

1984. POLÍTICA

Guerra nas estrelas

Numa carta a dois cientistas norte-americanos, o líder soviético Konstantin Chernenko advertiu que a URSS responderá, adequadamente, à eventual instalação de armamento espacial, conforme foi anunciado na estratégia norte-americano da "guerra nas estrelas". A carta foi enviada a Richard Garvin e Carl Sagan, este apresentador da série de televisão "Cosmos".

1984. CEARÁ

Desmembramento de Acaraú

O desmembramento do município de Acaraú é inconstitucional, desde a realização da consulta plebiscitária à elaboração da lei de criação dos dois novos municípios, além de trazer incontáveis prejuízos para a população do município antigo, que ficou apenas com 25 por cento de toda a extensão territorial da área. É o que afirma o Prefeito de Acaraú, João Jaime Ferreira.

Há 60 anos

1964. MUNDO

Proibido o envio de medicamentos

PORTO RICO - 20 (FP) O Govêrno cubano protestou formalmente, contra a disposição do Departamento de Comércio dos Estados Unidos, pela qual fica proibido o envio de medicamentos para Cuba, qualificando o ato de "incivilização e repugnante". A nota cubana enviada ao Embaixador suíço em Havana, Emil Stadelhoffer, encarregado dos interêsses dos Estados Unidos em Cuba.

1964. ESPORTES

Fortaleza prevenido

O Fortaleza líder do 1º turno com 2 pontos perdidos, saudará domingo o seu último compromisso nesta etapa do campeonato, frente à modesta representação do Gentilândia. A um passo do título, os tricolores, no entanto, não se descuidarão, durante a semana, pois acreditam que em futebol tudo pode acontecer e o Gentilândia deve ser olhado com respeito.