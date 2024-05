O Povo é História

Há 30 anos

1994. CIDADES

Projeto de Controle de Silicose

O Projeto de Controle de Silicose em Cavadores de Poços no Ceará iniciou neste mês a segunda etapa do trabalho de combate à doença, desenvolvido em cinco cidades da serra da Ibiapaba (Oeste do Estado). Uma equipe formada por especialistas de saúde e segurança no trabalho está na área para avaliar a evolução da doença na região. Foram registradas 200 ocorrências e 60 óbitos.

1994. REPORTAGEM

Tragédia sobre rodas

As estatísticas são assustadoras e falam por si: 50mil pessoas morrem por ano no Brasil vítimas de acidentes de trânsito. Costuma-se comparar o total às baixas dos EUA nos 12 anos de combates no Vietnã (48 mil). São cifras que já deixariam o país com larga margem de liderança no ranking do trânsito mais violento do mundo. Reportam-se somente às mortes instantâneas.

Há 50 anos

1974. NACIONAL

Venda de somente 1L de leite é legal

Brasilia - O Tribunal Federal de Recursos reconheceu ontem a legalidade da venda de somente um litro de leite a cada fregues, em época de escassez do produto, conforme o vola do relator, ministro Décio Miranda. A venda restrita deve se encarada como ato normal de colaboração, para manter a regularidade do abastecimento. A decisão teve origem num agravo.

1974. BASQUETE

Juvenis do basquete na final

Mais uma façanha sensacional do basquete cearense aconteceu em Maceió. A seleção juvenil do Ceará, derrotou na noite de segunda-feira passada o escrete do Rio Grande do Norte pelo marcador de 91x72 após uma partida bem disputada. Com este resultado o nosso escrete garantiu a sua classificação nos finais do Brasileiro Juvenil que terão São paulo como sede.

Há 70 anos

1954. MUNDO

Banco atômico internacional

Washington, 21 - (AFP) - William Foster, ex-administrador do Concelho de Energia Atômica, sugeriu que os Estados Unidos constituam o Banco Internacional Atômico, que seria posto á disposição dos paises estrangeiros. Esse projeto, declarou Foster numa afocação pronunciada perante jornalistas estrangeiros, seria na realidade é uma nova espécie de Plano Marshall.

1954. FUTEBOL

Fortaleza e América

Grande interesse está reinando em torno do prelio de amanhã à tarde, no Estadio Presidente Vargas, Fortaleza e América, dois dos mais tradicionais clubes de nossa capital, vão medir suas forças, num encontro que está prometendo lances de grande sensação. A reportagem do O POVO entrevistou, à tarde de ontem, o tecnico Chico Velho, ouvindo sôbre a formação do esquadrão tricolor.