O Povo é História

Há 25 anos

1999. POLÍTICA

94% dos fundos municipais no CE

Prefeituras com menos de mil servidores e arrecadação própria ampliada (ISS, IPTU, ITBI, taxas e transferências do ICMS) inferior ao repasse de transferências do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) não poderão manter fundos próprios da Previdência. A determinação está prevista na emenda constitucional número 20 que modifica o sistema de Previdência Social de todo o País.

1999. INTERNACIONAL

Yeltsin é o maior problema

O presidente Boris Yeltsin pode se jactar de ter imposto seu protegido Serguei Stepashin como premier, na Duma, aparecendo agora diante dos olhos da classe política como o problema número um do país. O chefe do estado russo, 68 anos, gravemente enfermo mas autoritário, é considerado "perigoso" pelos mais moderados políticos russos, a um ano de terminar seu mandato.

Há 45 anos

1979. DCE

Projeto que revoga Decreto 477 e 228

Foi encaminhado ontem o Congresso Nacional, pelo presidente João Baptista Figueiredo, projeto de lei que revoga os Decretos-leis 477 e 228, reconhece os diretórios universitários como representantes dos alunos perantes suas instituições de ensino e atribui ao Ministro da Educação competência para orientar as universidades na elaboração de regimentos.

1979. BRASIL

Urbanizadas ou erradicadas

O ministro do Interior, Mário Andreazza, informou ontem que todas as favelas do Rio de Janeiro e de outras capitais, que não apresentarem condições de urbanização, serão erradicadas com a execução do plano habitacional para população de baixa renda. O plano será elaborado dentro de 120 dias por um Grupo de Trabalho, de acordo com Portaria interministerial.

Há 65 anos

1959. MUNDO

China ameaça intervir no Laos

Toquio, 23 - A China Comunista afirmou que a guerra civil ameaça o Laos e preveniu que intervirá naquele território. O "Diário Popular", de Pequim, órgão oficial do Partido Comunista chinês, denunciou o Laos por repudiar o tratado de Genebra assinado em 1954 relativo à Indochina, que neutralizava o pais e lhe proibia assinar atos militares ou robustecer suas fôrças armadas.

1959. CONTRABANDO

A procura do iate contrabandista

Mesmo sem que a Capitania dos Portos tenha dado qualquer pronunciamento oficial, está confirmada a noticia de O POVO, a respeito da perseguição feita a um barco contrabandista. Capataz da Capitania dos Portos em Paracuru, que observou grande quantidade de uisque na embarcação e apressou-se em fazer a comunicação a Fortaleza.