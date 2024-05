O Povo é História

Há 35 anos

1989. CIDADES

Governo apela para comunistas

O Governo Estadual, através da Secretaria de Saúde, já iniciou um contato informal com a cúpula nacional do Partido Comunista Brasileiro (PCB), no sentido de que a agremiação intervenha junto ao Governo de Cuba sobre a viabilidade de enviar vacinas contra a meningite meningocócica do tipo B, que segundo suspeitas atinge o Ceará. A informação é do titular da SS, Marco Penaforte.

1989. INTERNACIONAL

Decreto de lei marcial na China

Pequim - Comando da Marinha, Força Aérea e todos os comandos regionais do Exército, exceto o de Pequim, apoiaram ontem o decreto de lei marcial, instando tropas em torno da Capital pôr fim ao impasse de cinco dias com manifestantes pró-democracia. Autoridades chinesas decidiram suspender novamente os serviços de transmissão por satélite de televisão estrangeiras.

Há 55 anos

1969. EDUCAÇÃO

Regulamentação dos cursinhos

O ministério da educação e cultura vai Iniciar, pelo estado do Rio, a regulamentação dos cursos preparatórios de vestibulares, Artigo 99 e cursos pré-normais com a finalidade de evitar os equivicos que vêm ocorrendo em cursos dessa natureza. A medida deverá ser estendida a outros Estados, estando a Inspetoria Seccional do MEC iniciando o levantamento da situação.

1969. MUNDO

Govêrno peruano tem apoio popular

Lima, 24 - Em meio a um ambiente de tensão criado pelo agravamento das relações entre o Peru e os Estados Unidos, o Govêrno peruano acaba de receber o apôio da Igreja, do Conselho Provincial de Lima, dos partidos políticos e das classes produtoras. Falando à imprensa, D. Landazuri disse que "O Peru deve fazer sentir sua soberania e a independência e a Igreja apóia".

Há 75 anos

1949. BRASIL

Conselho Nacional de Pesquisa

Rio, 24 - (Asapress) - Sob a presidência do sr. José Augusto (U.D.N. do R.G. do Norte), voltou a reunir-se, á tarde de ontem, a Camara Federal, com a presença de 93 deputados. Do Expediente, constou uma mensagem do presidente da Republica, encaminhando á Casa o projeto de lei que cria o Conselho Nacional de Pesquisas, atenção ás pesquisas relacionadas com a energia atomica.

1949. ESPORTES

Amistoso: Quatro a dois

Uma grande assistencia compareceu ontem à nossa praça de esportes, sendo brindada com um espetaculo de futebol que a todos agradou. "Ceará" e "Fortaleza", os dois mais velhos rivais do pebol alencarino, disputaram uma partida movimentada e cheia de lances sensacionais, a que não faltou a disciplina e o entusiasmo. Venceu o "Glorioso" porque soube melhor aproveitar.