O Povo é História

Há 50 anos

1974. INTERNACIONAL

Governo da Irlanda do Norte

Londres - A frágil coalisão de Governo da Irlanda do Norte parecia ontem próxima se desfazer, em meio a uma greve de doze dias de duração dos protestantes militares que desembocou numa virtual insurreição. O julgamento que predomina é o de que o Exercito assumirá o controle do abastecimento de combustível e das centrais de energia. O Governo não fará tratos.

1974. ESPORTES

Xadrez brasileiro vai às olimpiadas

Começará no proximo dia 6 de junho, cidade de Nice, na França, o encontro dos maiores jogadores de xadrez do mundo: realizam-se os jogos olímpicos, com a participação de 76 nações. O Brasil tomará parte na 21ª Olimpiada de Xadrez e os nossos melhores jogadores comporão a equipe brasileira. A partida da delegação está prevista para o fim da próxima semana.

Há 60 anos

1964. POLÍTICA

Paraguai quer a camisola de Lopez

Brasília - (Sucursal) - O Govêrno do Paraguai através de seus diplomatas no Brasil, manifestou "especial interêsse" em que lhe seja devolvido uma camisola que pertenceu ao Presidente Solano Lopez, apreendida quando êle foi morto, na Guerra de 1865-70 e que usava sob seu uniforme de campanha. O Paraguai considera "humilhante" a apreensão dessa peça de vestuário.

1964. MUNDO

Tragédia de Lima

Santiago, 26 (FP) - O principal culpado pelos lutuosos acontecimentos ocorridos no Estádio Nacional de Lima foi a Polícia limenha, declarou o juiz uruguaio Angel Eduardo Pazzos ao passar por Santiago, de regresso a Montevideu. Afirmou que ao anular o gol peruano agiu acertadamente, porque houve falta antes que se produzisse a conquista peruana.

Há 70 anos

1954. BRASIL

Novo pedido de impeachment

O Centro Acadêmico "11 de Agosto", da Faculdade de Direito de São Paulo, reunido em concorrida e movimentada Assembléia Geral, aprovou um manifesto à nação e um pedido de impeachment do presidente da República, em face dos últimos acontecimentos na esfera governamental, principalmente quanto ao assassinio do jornalista Nestor Moreira.

1954. CEARÁ

O avião explodiu em pleno ar

Acontecimento dos mais impressionantes abalou, ás primeiras horas da tarde de ontem, tôda a população cearense. Caiu, ás 13hs.25 de ontem, nas proximidades da lagôa Genipabu, no distrito de Antônio Bezerra, nos terrenos da Escola de Agronomia do Ceará, um avião B-25, da Fôrça Aérea Brasileira. Constituiu o terceiro desastre aviatório no corrente mês, em nossa terra.