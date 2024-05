O Povo é História

Há 20 anos

2004. POLÍTICA

Senadores votarão contra os R$ 260

O vice-presidente do Senado, Paulo Paim (PT-RS), disse ter realizado uma pesquisa informal que mostra que 53 dos 81 senadores deverão votar contra a medida provisória que reajustou o valor do salário mínimo de R$ 240 para R$ 260. Com 41 votos contrários, já se tornaria impossível a aprovação da proposta apresentada pelo presidente Lula.

2004. CEARÁ

Chacina em Ibicuitinga

A polícia admite estar mais próxima de elucidar a chacina de Ibicuitinga. A perícia realizada na camioneta F-1000 de placas HTY-9003, apreendida na tarde da última segunda-feira (24), menos de 24 horas após a chacina, confirmou presença de sangue na direção, nos bancos, tapetes e na carroceria do veículo. A chacina ocorreu na noite da última terça-feira (25).

Há 30 anos

1994. DESERTIFICAÇÃO

Natureza do Ceará em perigo

Não se tem um consenso sobre os principais problemas ambientais do Ceará, mas os especialistas divergem entre considerá-Ios "graves", "críticos" ou "alarmantes". Cerca de três quartos do Estado já sofreram intervenção humana. Apenas 26,5% estão temporariamente livres da destruição. Segundo a Funceme, 10,2% do território transformaram-se em deserto.

1994. CIDADES

Canal e açude serão inaugurados

O canal do Trabalhador, considerado o de maior transposição de bacias do Nordeste (115 quilômetros), será inaugurado hoje, às 10 horas, juntamente com o açude Pacajus. Construído em 91 dias, tempo considerado recorde para a dimensão da obra, o canal do Trabalhador abastece também o Distrito Industrial de Maracanaú e familias dos municípios de Guaiúba.

Há 40 anos

1984. BRASIL

Pagar satélites com sapatos e feijão

Belo Horizonte - O Presidente da Embratel, Helvécio Gilson, informou ontem, em entrevista nesta Capital, que os dois primeiros satélites domésticos brasileiros e os foguetes para o seu lançamento ao espaço, importados, respectivamente, do Canadá e da França, serão pago exclusivamente com mercadorias, incluindo aviões da Embraer, sapatos, feijão, arroz e café.

1984. FORTALEZA

Limpeza vai durar de 2 a 3 meses

A limpeza da Cidade da Criança deve demorar, no minimo, de dois a três meses. É a previsão do Diretor do DLP, Adail Carvalho Fontenele. O trabalho, já iniciado, é feito em conjunto com a Sumov e o cálculo é de que, somente do lago, serão retiradas mil carradas de lama, a serem jogadas possivelmente no emissário submarino. A última limpeza completa ocorreu há mais de 25 anos.