O Povo é História

Há 55 anos

1969. CIDADES

Ônibus elétricos vão ser extintos

A situação da Companhia de Transportes Coletivos foi pintada como insustentável na reunião de hoje de manhã do Secretariado Municipal, que sugeriu a constituição de uma comissão para dar a palavra final sôbre a extinção dos ônibus elétricos. Discutido também a reforma administrativa municipal, prevê a fusão da Secretaria Municipal de Transportes e a de Serviços Urbanos.

1969. FORTALEZA

Despejo em massa

O despejo dos verdadeiros, fruteiras e cozinheiros da Praça São Sebastião e a retirada de tôdas as bancas do local, determinada pela Secretaria do Fomento e Abastecimento do Municipio, gerou uma crise de protestos dos comerciantes atingidos, que se dizem prejudicadas com a medida e sem condições de negociarem noutros locais da cidade.

Há 65 anos

1959. MUNDO

Diplomata brasileiro ameaçado

VIENA, 30 - O diplomata Roberto de Arruda Botelho, ministro conselheiro da embaixada do Brasil na Austria, declarou que em recente visita à fronteira autro-húngara, foi ameaçado por um guarda comunista que lhe apontou a metralhadora, obrigando-o a afastar-se da "cortina de ferro". "Eu estava dentro do território austriaco, mas o guarda da fronteira húngaro levantou".

1959. ESPORTES

Fortaleza e Gentilandia

O segundo turno do Campeonato Cearense de Futebol já começou a "esquentar". Hoje à noite, Fortaleza e Gentilândia cairão no "fôgo", numa peleja que está cercada de curiosidade, não só por ser mais dois times que "debutarão", mas porque o panorama do segundo turno vem apresentando um aspecto de insegurança nos chamados "grande" clubes, como o Ceará.

Há 75 anos

1949. INTERNACIONAL

Trygvie é contra a Espanha na ONU

Havana, 30 - (A.F.P) - "É muito pouco provável que a Espanha seja atualmente admitida na "O.N.U.", declarou, ontem, o secretário-geral da O.N.U., sr Trygvie Lie, que veio instalar a Conferência da Comissão Econômica para a América Latina, que se inaugurará, á noite de hoje, nesta capital. Prosseguindo, disse o sr. Trygvie Lie: - "Sustentei até agora todos os pedidos de admissão".

1949. ECONOMIA

Brasil e a estrada de ferro na Bolivia

LA PAZ - O Banco de Exportação-Importação está em vias de conceder um empréstimo de 16 milhões de dólares á Bolivia para completar a construção do trecho rodoviário de 560 km, ligando a parte montanhosa do país á parte baixa e que os peritos norte-americanos consideram de importancia fundamental para o progresso do pais. Pelas clausulas do acôrdo de emprestimo.