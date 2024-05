O Povo é História

Há 25 anos

1999. CIDADES

Protesto interdita ponte do rio Ceará

Cerca de 300 manifestantes interromperam na manhã de ontem o fluxo de veículos na ponte sobre o rio Ceará - no sentido Fortaleza-Icaraí. Eles protestaram contra a cobrança do pedágio de R$ 1,50 para carros particulares e reivindicaram a redução da taxa. O trânsito ficou parado durante 15 minutos. Manifestação começou às 10 horas, cerca de 50 veículos atravessaram a ponte.

1999. ECONOMIA

Lei dos genéricos

"Um envelope de dipirona, de preferência, o mais barato, por favor". À partir de agosto este diálogo deverá ser comum nas farmácias e drogarias do país. O motivo é a lei dos genéricos (substâncias ativas do medicamento), que depois de oito anos em tramitação no Congresso, conseguiu vencer o "lobby" dos laboratórios multinacionais e começará a vigorar nesta data.

Há 35 anos

1989. NACIONAL

Sobe prestação da casa própria

As prestações da casa própria adquirida através do Sistema Financeiro da Habitação sobem a partir de amanhã. A medida atende ao descongelamento autorizado ontem pleo Ministro da Fazenda. Os contratos habitacionais e aqueles feitos por pessoa fisica terão o reajuste repassado em três parcelas consecutivas, conforme o acumulado durante o período.

1989. ADOÇÃO

OAB adverte contra acusações

A Ordem dos Advogados do Brasil secção Ceará, ingressará com um mandado de segurança junto ao Tribunal de Justiça com o objetivo de suspender a proibição determinada pelo Conselho de Magistratura daquela Corte à adoção de crianças cearenses por casais estrangeiros. A informação foi concedida, ontem, pelo presidente da seccional, criminalista Ernando Uchoa.

Há 45 anos

1979. APOSENTADORIA

Sem as provas testemunhais

Brasília - Os idosos com mais de 70 anos não mais poderão se aposentar apresentando apenas, como prova de idade, provas testemunhais. O ministro Jair Soares, da Previdência Social, vai revogar portaria do ex-ministro Nascimento e Silva, baixada em 1975, que substitui a prova judiciária (certidão de nascimento) pelo testemunho de duas pessoas. Segundo o Ministro.

1979. INTERNACIONAL

Árabes se revoltam no Irã

Kohramshahr (Irã) - Grupos de árabes iranianos incendiaram ontem vários edifícios do governo e lutaram com tropas do regime revolucionário em Khoramshahr, o porto mais importante do país e centro da região petrolífera do Cuzestão. Os árabes retomaram sua luta por autonomia, que lhes foi negada tanto pelo deposto xá Reza Pahlevi como pelo ayatollah Khomeini.