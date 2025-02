O Povo é História

Há 50 anos

1975. MUNDO

Pena de morte para sequestrador

Beirute - Um Tribunal de Iemen do Norte condenou à morte um homem acusado de sequestro de avião do mesmo país, constituindo a primeira pena capital no mundo aplicada contra um sequetrador. Segundo a agência de noticias do Iraque, o Tribunal de Segurança em Sana, capital do lemen do Norte, condenou, Ali Ben Al Awadi à pena de morte por haver sequestrado um DC-3.

1975. INTERNACIONAL

Quatro milhões em greve na Itália

Roma - Por razões diversas, porém todas elas consequentes de problemas econômicos e sociais não solucionados, cerca de quatro milhões e meio de empregados e operários estão em greve em toda a Itália. Desde às 21 horas de terça-feira os trens deixaram de circular na densa rede ferroviária do país. Pararam os trabalhadores das companhias telefônicas, telegráficas.

Há 60 anos

1965. BRASIL

Novo minimo no Ceará Cr$ 39.600

O Presidente da República assinou decreto, na tarde de ontem, que estabelece os novos níveis de salário mínino, com vigência a partir de primeiro de março. Para o Estado da Guanabara, a tabela é de sessenta e seis mil cruzeiros. A primeira subdivisão dos Estados do Rio e São Paulo, também é de sessenta e seis mil. Para Brasília, sessenta mil. No Ceará será de Cr$ 39.600.

1965. NACIONAL

Prenderá quem usar lança

Rio, 27 - O Presidente da República recebeu, em audiência, na manhã de hoje, o Ministro da Saúde, sr. Raimundo de Brito, e a professora Sandra Cavalcante, Presidenta do Banco Nacional de Habitação. Após o despacho, o Ministro da Saúde pediu à imprensa maior divulgação do decreto proibindo a fabricação e uso de lança-perfume em todo o território nacional.

Há 70 anos

1955. ESPORTES

Dispostos para a luta os cearenses

Será, por fim, amanhã, o primeiro encontro entre as seleções do Ceará e do Rio Grande do Sul, em peleja das quartas de finais do Campeonato Brasileiro de Futebol. Apesar dos pesares, reina justificável interesse do público pelo "match" de amanhã à tarde, no Parque Antarctica, na capital bandeirante. E mais do que isto: ansiedade e uma secreta esperança de todos pelo êxito.

1955.FORTALEZA

Aumento do preço da carne

Continua o problema do abastecimento de carne verde no mercado de Fortaleza. Essa situação pode ser encarada de dois modos: o primeiro prende-se ao fato de que, nesta época do ano, os criadores retiram os seus rebanhos para a engorda; o segundo, por sinal, mais real - e com foros de muita veracidade, origina-se de um movimento existente entre os marchantes.