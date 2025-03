O Povo é História

Há 20 anos

2005. CONFLITO

Bin Laden sugere um novo ataque

Osama bin Laden sugeriu recentemente para o jordaniano Abu Musab al-Zarqawiconsiderar os Estados Unidos como alvo de um novo ataque, segundo revelaram ontem, em Washington, fontes de organismos contra terrorismo norte-americanos. Os EUA ofereceram uma recompensa de 25 milhões de dólares por informação que conduz à captura de Al-Zarqawi.

2005. POLÍCIA

Juiz de Sobral está foragido

A Polícia do Ceará está à procura do juiz Pedro Percy Barbosa de Araújo, 57, que matou com um tiro na nuca o vigia do supermercado Lagoa, José Renato Coelho Rodrigues, 32, na noite do último domingo, em Sobral, a 225 quilômetros de Fortaleza. O juiz é considerado foragido. Percy Barbosa será indiciado por homicídio qualificado, cuja pena vai de 12 a 30 anos de prisão.

Há 40 anos

1985. FORTALEZA

Rede elétrica mais precária

O sistema de abastecimento de energia elétrica de Fortaleza é o mais precário do Brasil segundo a opinião do próprio presidente da CHESF, Rubens Costa. Ele garante que a única linha de transmissão ligando a nossa capital a Paulo Afonso, não é bastante para demanda local, a linha de Boa Esperança de onde nos servimos durante o colapso desta semana.

1985. POLÍTICA

Castelo ganha e Murilo morre

Em sessões muito tumultuadas com pancadas e agressões físicas o deputado Castelo de Castro (PMDB), foi proclamado eleito ontem Presidente da Assembléia Legislativa. Escolhido para substituir o deputado,Antônio Câmara, candidato inicial Murilo Aguiar faleceu a 1h40 min de hoje, vítima de enfarte cardíaco, ao sentir-se mal horas depois da confusão.

Há 60 anos

1965. TRAGÉDIA

Explosão do túnel já matou quinze

Rio, 3, Com o falecimento, ontem, do operário Odilon Ferreira da Silva, eleva-se para 15 o número de mortos da explosão do túnel Lagoa-Rio Comprido. Dez operários foram sepultados e cinco aguardam reconhecimento oficial por parte dos parentes. Em estado grave, continuam internados três operários. A fortíssima explosão foi provocada pela detonação da dinamite.

1965. BRASIL

Presos os assaltantes da perua

Em pleno carnaval, em meio a propalada greve dos delegados de polícia e delegacia de homicídios de São Paulo, entregou à justiça quatro dos componentes da "gang" de assaltantes dos 500 milhões e devolve ao Banco do Brasil em dinheiro contado 465 milhões, fruto de sensacional apreensão, o que isso representa de éxito absoluto, se estereotipou na expressão do próprio povo.