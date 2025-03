O Povo é História

Há 35 anos

1990. NACIONAL

Mulheres lutam por seus direitos

Elas podem até divergirem quanto à forma de encaminhar as lutas e de se organizarem como entidade. Algumas seguem a linha generalista. Outras são sexistas ou pertencem à corrente emancipacionista. No entanto, na hora de desencadearem as campanhas e partirem para a defesa dos direitos das mulheres, as questões ideológicas são colocadas de lado.

1990. SAÚDE

Transplantada já em recuperação

Passa bem a paciente de 62 anos que foi submetida a uma microcirurgia inédita no Ceará, realizada na Santa Casa da Misericórdia, visando à remoção de um câncer na cavidade oral infiltrado na mandíbula. A equipe médica, formada por quatro especialistas, retirou parte do segmento da mandíbula e para corrigir o defeito facial, transplantou um segmento ósseo vascularizado.

Há 30 anos

1995. FORTALEZA

Militares evitam outra fuga

Policiais Militares frustraram mais uma fuga em massa do Instituto Penal Paulo Sarasate. Um grupo de seis detentos já se preparavam para a escalada da muralha, aguardando apenas o momento do corte do fornecimento de energia elétrica, quando um oficial efetuou disparos a esmo e acabou por descobrir o plano. Vários internos voltaram correndo aos pavilhões.

1995. ONU

Reunião para discutir pobreza

As Nações Unidas estão reunindo a partir de hoje e até o dia 12 de março, em Copenhague, mais de 100 chefes de Estado discutem sobre Desenvolvimento Social. A ONU espera tornar a pobreza a questão mais importante a ser resolvida pelo mundo nesse final de milênio, apesar de as nações desenvolvidas e subdesenvolvidas terem que superar muitas divergências.

Há 40 anos

1985. TRAGÉDIA

Desabrigados de Aracati

O clima é de desespero e revolta entre os abrigados precariamente nas barracas de lona, em Aracati. Desde que deixaram suas casas, alagadas, que a ajuda oficial recebida consiste apenas no abrigo provisório. Crianças e adultos estão famintos e doentes, o prefeito Abelardo Costa Lima Filho lança um apelo patético à Defesa Civil para que envie medicamentos e alimentos.

1985. EDUCAÇÃO

Professor que não teve anistia

Concursado em primeiro lugar para professor assistente, com o nome referendado na época pelo Conselho Universitário da UFC, foi vetado pela antiga Assessoria de Segurança Interna, por motivos políticos. Apesar de todos os esforços junto aos reitores daquela Universidade e autoridades do governo, até hoje o problema não foi resolvido.