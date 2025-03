O Povo é História

Há 50 anos

1975. NACIONAL

Proteção para a música popular

Depois de participar em Curitiba, do primeiro Encontro de Pesquisadores da Música Popular Brasileira, o musicólogo cearense Miguel Angelo de Azevedo (Nirez) salienta que um dos pontos fundamentais apreciados, foi a criação de um órgão vinculado ao Ministério de Educação e Cultura para preservar o patrimônio musical e coreográfico nacional.

1975. PAZ

O fim do conflito entre Irã e Iraque

Irã e Iraque assinaram um acordo solucionando totalmente o conflito existente entre ambos os paises informou o presidente argelino, Houari Boumedienne Após o anuncio, Reza Pahlevi e o vice-presidente iraquiano, Saddah Hussein, se abraçam em meio à sala onde os dirigentes da Organização de Países Exportadores de Petróleo concluíram a conferência.

Há 45 anos

1980. TRAGÉDIA

Navio naufraga com 22 a bordo

Portsmouth (EUA) Um barco salva-vidas à deriva, boas manchas de óleo: estes indicios levaram a Guarda Costeira dos EUA a acreditar que o "Mount Horizon", navio que vem procurando desde o começo da semana, com uma tripulação de 22 pessoas, naufragou a sudoeste do Cabo Lookout. Segundo porta-vozes da Guarda Costeira, não havia sinal da tripulação nem do navio.

1980. IGUALDADE

Mulher é aceita na Academia

Um dos últimos redutos da supremacia masculina caiu ontem com a aceitação pela Academia Francesa encarregada de velar pela pureza da linguagem de Racine, de uma mulher como membro. A escritora e poetisa Marguerite Yourcemar, converteuse ontem na primeira mulher admitida no restrite grupo dos 40 "imortais" daquela instituição.

Há 25 anos

2000. AVENTURA

Navegador alemão visita Pitaguarys

Rudiger Nehberg, o alemão que desembarcou no sábado passado em Fortaleza, depois de uma viagem solitária de 42 dias, desde a Mauritânia, na África, num barco construído de troncos, visitou ontem os remanescentes da tribo Pitaguary, em Maracanaú. A viagem de Nehberg teve o objetivo de lembrar, nos 500 anos de descobrimento do Brasil.

2000. FORTALEZA

Ex-prefeita é sequestrada

Maria Luiza Fontenele foi seqüestrada e assaltada na noite da última sexta-feira, na avenida 13 de Maio. Ela foi abordada por dois rapazes por volta das 21h15min, e se dirigia com um amigo a um restaurante. Um dos bandidos colocou um revólver na cabeça da ex-prefeita e a obrigou a entrar no carro. Os assaltantes levaram o cartão de crédito e as chaves do carro.