OS DOIS LADOS DA POLÍTICA NO CHILE

* desde 1928: As notícias reproduzidas

nesta seção obedecem à grafia da

época em que foram publicadas.

Início do Governo Pinochet

14 de Setembro de 1973

Militares Consolidam Novo Governo Chileno

Santiago do Chile, 14 - Às Forças Armadas, que derrubaram o nada têm a temer, assegurando, ao mesmo tempo que não haverá presidente Salvador Allende, consolidaram o novo Governo com a perseguição contra nenhum trabalhador formação de um Ministério integrado em sua totalidade por militância. Não se pode confirmar rumores no sentido de que ainda havia resistência armada contra a Junta Militar em algumas zonas do Sul. Entretanto, um porta-voz oficial assegurou que "reina absoluta calma em todas as Províncias, cujo controle está em mãos das Força Armadas A Junta Militar, em uma de sua primeiras ações, prendeu centenas de estrangeiros acusados de serem extremistas, sem autorização legal para permanecer no país. Indicou que 150 deles são cubanos, cuja expulsão será executada quando as circunstâncias permitirem".



Fim do Governo Pinochet

11 de março de 1990

O Chile renasce - Editorial

Hoje começa a ser desmontada a última ditadura da América do Sul, ao ser empossado o primeiro Presidente constitucional do Chile, depois de 18 anos do regime discricionário de Pinochet. O trauma deixado na alma dos chilenos é ainda muito grande para que se possa imaginar uma cicatrização rápida das feridas produzidas por quase duas décadas de absolutismo militar Essa avaliação se torna ainda mais patente a partir da resistência do próprio Pinochet, que não admite abrir mão de todos os poderes que enfeixa em suas maōs.

Apesar de todas as instâncias do presidente eleito Patrício Aylwin, o velho caudilho se recusa a deixar o comando do Exército, criando uma dualidade de poderes extremamente prejudicial ao processo de normalização democrática A arrogância do ditador é tão desmedida que ele não teve escrúpulo de violar as normas protocolares internacionais e fazer pressão para que todas as delegações convidadas pelo Presidente eleito se dirijam, antes à sua pessoa, reconhecendo sua condição de Chefe de Estado. Os que se recusaram a não receberam visto de entrada no país.



Último dia do regime autoritário

Santiago do Chile- O general Augusto Pinochet, que há 16 anos e meio interrompeu com as armas a "via para o socialismo", iniciada por Salvador Allende, ontem seu último dia no Palácio presidencial de La Moneda. Situada em pleno Centro de Santiago, a sede do governo que foi bombardeada pela Força Aérea em 1973, será ocupada a partir de amanhã pelo Presidente eleito e lider democrata-cristão da oposição ao regime militar, Patricio Aylwin.

Aos 74 anos e origem francesa, Pinochet desejava governar os destinos dos 12 milhões de chilenos até 1997, mas mais de 55% dos eleitores rejeitaram sua candidatura no plebiscito de outubro de 1988 e, em uma reedição da derrota. Aylwin ganhou a eleição presidencial e 14 de dezembro passado, com idêntica porcentagem de votos.