O Povo é História

Há 30 anos

1995. CONFLITO

Barracos destruídos na favela

Um total de 57 famílias instaladas na favela do Coco teve seus barracos destruídos na manhã de ontem por ação de 58 homens, sendo 18 policiais.Os moradores, que estavam na área há cerca de um ano, enfrentaram o despejo pela segunda vez. A primeira remoção ocorreu no dia 10 de janeiro deste ano.

1995. ATENTADO

Bomba mata 17 no Paquistão

Um atentado a uma mesquita xiita na cidade de Karachi, no sudoeste do Paquistão, causou a morte de 17 pessoas e ferimentos em dezenas na manhã de ontem. Segundo a Polícia, logo após a explosão de uma bomba, pistoleiros abriram fogo contra os fiéis que tentavam, em pânico, deixar o local. As autoridades da cidade disseram ainda não estar claro se as mortes foram provocadas pela detonação da bomba ou pelos tiros. Os disparos teriam durado mais de cinco minutos.

Há 35 anos

1990. COMOÇÃO

Emoção no adeus a Carlos Prestes

O corpo do líder comunista Luiz Carlos Prestes baixou à sepultura 2404 do cemitério São João Batista, às 13h15min, sob os acordes da "Internacional" executada num acordeom por Ubirajara da Silva, pai do cantor Taiguara -, e uma chuva de pétalas de rosas vermelhas levadas por um cortejo de quatro mil pessoas.

1990. FORTALEZA

Ladra confessa o roubo de jóias

Com a prisão da ladra Valderina Lourenço Gomes, 37 anos, que se encontra no quarto mês de gravidez, a Polícia, através da Delegacia de Furtos e Roubos, conseguiu, ontem, esclarecer dezenas de casos de roubos de jóias em residências situadas principalmente no bairro da Aldeota. Além dela, foram presos o comerciante do ramo de ouro, Tobias Uchoa Monte e sua mulher, Maria do Socorro Alexandre

Há 45 anos

1980. LAVRAS DA MANGABEIRA

Doze tiros matam Paulino Augusto

Duas das mais importantes famílias de Lavras da Mangabeira -Augusto e Sobreira- se envolveram numa luta e no final o dentista Paulino Augusto de Morais foi morto com 12 tiros de revólver, na calçada de sua residencia. Segundo informações o crime teve caráter político. Todos OS suspeitos estão foragidos.

1980. INTERNACIONAL

Militantes não entregam reféns

Em meio às contraditórias relações exteriores do Irã, Sadegh Ghotbzadeh, ministro das Relações Exteriores, criticou os militantes muçulmanos que ocupam a Embaixada dos Estados Unidos em Teerã. Ele declarou que o comportamento dos ocupantes não favorece os interesses do Irã.Os militantes recusaram-se ontem a entregar os 50 reféns norte-americanos ao Conselho Revolucionário do Irã.