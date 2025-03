O Povo é História

Há 25 anos

2000. SAÚDE

Hospital vira casa de pacientes

Léa (nome fictício) foi levada pela mãe ao Hospital de Saúde Mental de Messejana (HSMM) quando tinha sete anos de idade para iniciar um tratamento. Léa é um dos 120 pacientes com doenças crônicas que vivem internados permanentemente nos hospitais conveniados com Sistema Único de Saúde (SUS) em Fortaleza, tendo como principal causa o abandono social.

2000. POLÍCIA

Quadrilha de assaltantes é presa

Uma quadrilha de quatro pessoas foi desarticulada na tarde do último sábado no município de Aiuaba (a 508 quilômetros de Fortaleza). O grupo é acusado de vários assaltos na região do Cariri e até em Fortaleza. Com a quadrilha foram apreendidos dois revólveres e 14 cartuchos de munição. Segundo informações da Polícia, o grupo assaltou uma residência, no bairro Montese.

Há 20 anos

2005. FORTALEZA

Redução do Cartão Saúde

A Prefeitura de Fortaleza paga por mês cerca de R$ 900 mil para manter o sistema do Cartão Saúde do Cidadão Fortalezense, implantado na cidade desde 2002. Quantia que, segundo o secretário de saúde do município, Odorico Monteiro, é bastante elevada e que estaria comprometendo o custeio de outros serviços, como a compra de material médico-hospitalar.

2005. PERIGO

Bebida vira moda em escolas.

Uma droga lícita, colorida é vendida em qualquer supermercado, Bar ou padaria de Diadema, no ABC Paulista, está ''fazendo a cabeça'' de estudantes e apavorando pais e professores. Os coqueteis de fruta Duelo, com alto teor alcoólico são consumidos dentro da sala de aula. Alunos mais sensíveis ao álcool chegam a entrar em coma etílico.

Há 45 anos

1980. ATENTADO

Ex-presidente sofre atentado

O ex-presidente do Líbano, Camille Chamoun. escapou ontem de uma explosão de bomba, ocorrida num lugar próximo do seu, e sofreu leves cortes no rosto. Um de seus guarda-costas morreu. O atentado contra Chamoun ocorreu no subúrbio industrial de Dora de maioria cristã. "Ouvi a explosão e o carro tremeu". disse Chamoun. "Estou bem e de volta à luta contra o crime", completa.

1980. TRAGÉDIA

Meninos Brincam Com Bomba

Três crianças que brincavam num bairro pobre de El Salvador morreram devido a explosão de uma bomba de fabricação caseira, provavelmente foi deixada no local na semana passada, durante confrontos entre esquerdistas e forças do Governo. Segundo os moradores da Zona Oeste da Capital. Eles morreram quando a bomba com que brincavam explodiu.