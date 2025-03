O Povo é História

Há 45 anos

1980. TRAGÉDIA

Avião cai na Polônia

Um jato comercial polonês caiu ontem e explodiu, ao tocar o solo, quando tentava pousar no aeroporto de Varsóvia, matando todas as 87 pessoas a bordo, inclusive 24 norte-americanos, 22 deles membros de uma equipe amadora de boxe dos Estados Unidos. O jato Ilushin-62, com 77 passageiros e dez tripulantes a bordo, caiu de repente, de uma altitude de 100 metros.

1980. PENA

Cadeira elétrica para maniaco

Familiares e amigos das vítimas de Hohn Wayne Gacy aplaudiram a decisão do tribunal desta cidade norte-americana. que o condenou a morrer na cadeira elétrica. Gacy, pervertido sexual de 37 anos de idade, que matou 33 rapazes, foi considerado culpado de 12 dos crimes. Gacy se desfazia dos corpos de sua vitimas enterrando-os no porão de sua casa.

Há 35 anos

1990. CEARÁ

Casal holandês preso no Papicu

Policiais da Delegacia de Menores, descobriram ontem num apartamento localizado na rua Pereira de Miranda no Papicu, o que pode ser mais um indicio do tráfico de crianças no Estado. No local a Policia deteve o casal de holandeses Theodorns Andre e Mônica Nobel. Ambos estavam de posse de uma menina de três meses, mas sem nenhuma documentação acerca da adoção.

1990. POLÍTICA

Presidente eleito pelo povo

A Capital da República está pronta para a festa. O inicio do novo Governo, hoje, marca uma data especial, já que depois de 29 anos a cidade assiste à posse de um Presidente eleito pelo voto popular, e as atenções dos brasileiros e do mundo se concentram no ritual que, como em outros países vizinhos, se transformou em grande comemoração.

Há 25 anos

2000. JUSTIÇA

Julgamento de estudante é anulado

Tribunal de Justiça (TJ), anulou ontem à tarde o julgamento do estudante de Direito Wladimir Magalhães Porto. O julgamento aconteceu no dia 18 de fevereiro de 1997. Wladimir matou com um tiro a bailarina Renata Braga. Para anular o julgamento, o juiz Jucid Peixoto do Amaral, não aplicou um quesito obrigatório da defesa que Wladimir não teria a intenção de matar.

2000. NEPOTISMO

Vereadores rejeitam projeto

A Câmara Municipal de Fortaleza rejeitou ontem o projeto de lei de Nelson Martins (PT) que combate o nepotismo. O projeto proíbe a membros do Executivo e Legislativo municipais e aos demais ocupantes de cargo, emprego ou função pública nomear ou manter sob sua chefia imediata, em cargo ou função de confiança, esposo, companheiro ou parente.