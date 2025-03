O Povo é História

Há 40 anos

1985. DINHEIRO

É proibido gastar

Como palavra de ordem "é proibido gastar", o Presidente Tancredo Neves anunciou a criação de oito comissões, destinadas a examinar as reformas Constitucional, Tributária e Educativa, a Redução das Mordomias, as Ações contra a Economia Popular, a Unificação dos Orçamentos, a Concessão de Incentivos Fiscais e o Pagamento em Dólar a Funcionários no Exterior.

1985. ESPORTES

Crise dos clubes de futebol

A incompetência dos dirigentes esportivos em administrar seus clubes é responsável pela crise financeira que atravessa o futebol brasileiro. Esta é a opinião de Vinicius Coelho, novo Presidente da ABRACE. Ele critica a fórmula da Taça de Ouro e a ausência de um calendário melhor planejado e saída de alguns dos principais jogadores do nosso futebol.

Há 45 anos

1980. GREVE

Governo não negocia

"O Governo não negocia com grevistas", afirmou ontem o ministro do Trabalho, O Sr. Murilo Macedo, no Palácio do Planalto, pouco antes de assinar o ato declarando a ilegalidade da greve dos portuários de Santos, em São Paulo, atividade considerada essencial para a econômia do país. Os trabalhadores da Companhia Docas de Santos estão pleiteando um aumento de 15%.

1980. INAUGURAÇÃO

Centro de caprinocultura

O maior centro de caprinocultura que se tem notícia do mundo será inaugurado na próxima sexta-feira, em Sobral (CE), pela Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária), com o objetivo de melhorar a situação dos criatórios do País, fundamentalmente no Nordeste, onde cabras e bodes são um dos principais fatores de sobrevivência do pequeno produtor rural.

Há 30 anos

1995. FORTALEZA

Reajuste salarial

A Câmara Municipal de Fortaleza aprovou em primeira discussão, sem prejuízo das emendas, a mensagem do Prefeito que concede aumento salarial de 25% aos servidores do Município, com abono de R$ 15,00 que vinha sendo dado desde janeiro último. Há também um reajustamento nos cargos comissionados, em sua maioria equivalente a 50%.

1995. MUNDO

Tensão entre Venezuela e Colômbia

Os sangrentos ataques dos guerrilheiros colombianos a civis e militares na Venezuela inflamaram as tenões entre os dois vizinhos andinos, provocando um fervor nacionalista hostil e sugestões de que a fronteira deve ser militarizada. A onda de conflitos e seqüestros na fronteira pioraram quando oito jovens fuzileiros navais da Venezuela foram massacrados.