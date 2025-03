O Povo é História

Há 45 anos

1980. CHOCANTE

Encontrado cadáver do médico

Foi encontrado ontem às 6 horas em frente ao Clube do BEC na Praia do Futuro, o corpo do médico Francisco da Costa Barreto Filho, que no último domingo se afogou no Rio Cocó, nas proximidades do Clube Caça e Pesca. Já se encontrava em estado de putrefação e irreconhecível. Às 9h45min, o cadáver deu entrada no Instituto Médico Legal, acompanhado de uma guia da delegacia.

1980. POLÍTICA

Crise no Mato Grosso do Sul

A crise política no Mato Grosso do Sul, ganhou novas e amplas dimensões nas últimas 24 horas, depois que o senador Pedro Pedrossian (PDS) viajou às pressas para Brasília acompanhado pelo deputado Getúlio Gideão, para tentar junto ao ministro Golberi do Couto e Silva, impor ao governador Marcelo Miranda, ou grupo que formará a comissão provisória do partido neste Estado.

Há 50 anos

1975. ENCHENTES

Inundações no Piaui

A cidade de Parnaíba foi invadida por 13 metros de enchente do Rio Igaraçu que é uma espécie de braço do rio Parnaíba marcando a cidade deixando inundados dois dos seus principais bairros, e forçando o prefeito Elias Ximenes Dourado (MDB) a empregar 10 grandes moto-bombas para tentar esgotar a zona alagada. No inverno passado, 30 mil pessoas foram atingindas.

1975. CONFLITO

Vietnã: todos estão fugindo

Nas últimas duas semanas só uma batalha mais intensa ocorreu. Um comunicado geral do Governo afirma que o Vietnã do Norte determinou a 19 a divisões que efetuassem uma grande ofensiva no Vietnã do Sul. As tropas norte-vietnamitas e seus tanques já cruzaram a linha de armistício do rio Thach Han, fronteira natural da província setentrional de Quang Tri.

Há 30 anos

1995. TECNOLOGIA

Pager conquista cearenses

Uma das tecnologias mais recentes em termos de comunicação pessoal do mundo, o sistema pager conquista a cada dia um número maior de adeptos. Três mil e duzentos cearenses, a maioria profissionais liberais, já usam o sistema, implantado há dois anos. A versatilidade das informações é a principal vantagem do aparelho portátil, que sepulta os defasados sistemas.

1995. ESPORTES

Ouro para o Brasil

Joaquim Cruz venceu ontem a prova dos 1.500 metros rasos e ganhou a segunda medalha de ouro para o atletismo brasileiro no Pan Americano de Mar del Plata. Campeão olímpico dos 800 metros em Los Angeles/84, Cruz dominou a prova nos últimos 500 metros, cruzando a linha de chegada com o tempo de 3min40s26, novo recorde da competição.