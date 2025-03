O Povo é História

Há 25 anos

Sikhs massacrados na caxemira

Trinta e seis sikhs foram mortos na porção indiana da Caxemira horas antes do início da viagem oficial do presidente americano Bill Clinton à Índia. A matança aconteceu no povoado de Chadisinghpura, 70 km ao sul de Srinagar, capital de verão do Estado, de acordo com a polícia indiana.

Suicídio coletivo

O suicídio coletivo pelo fogo ocorreu num templo da seita Movimento pela Restauração dos 10 Mandamentos de Deus numa localidade chamada Kanungu, 347 quilômetros a sudoeste da capital Campala, segundo revelou o porta-voz da Polícia. Os membros da seita tinham participado de uma festa. Ao final da celebração, reuniram seus pertences, inclusive roupas, dinheiro e materiais que usavam no templo, e puserem fogo.

Há 40 anos

Enchentes desabrigam famílias

Cerca de 50 famílias foram desabrigadas pela enchente de anteontem em Fortaleza. Foi uma chuva forte, concentrada principalmente entre as 7 e 9 horas. Pluviômetro do O POVO registrou 53 milímetros só nesse horário, totalizando, até as 11 horas, 79 milímetros. O maior estrago foi nas favelas, com vários barracos desabados. Cinco casas foram abaixo em bairros diferentes.

Guerra expulsa estrangeiros

Os últimos estrangeiros que permaneciam no Irã partiram num clima de tensão e de grande confusão, provocado pelo risco de generalização da guerra e das ameaças do Iraque de atacar todo avião estrangeiro no espaço aéreo iraniano. 1.300 cidadãos estrangeiros embarcaram a bordo de seis aviões de diferentes países, no aeroporto de Teerã.

Há 30 anos

Nove supermercados saqueados

Quatro supermercados foram saqueados entre a noite de domingo e a madrugada de ontem, nos bairros de Irajá e de Vaz Lobo, onde vários saques tinham sido registrados pela Polícia, Dezenas de policiais do 90 BPM (Rocha Miranda) conseguiram evitar que outros estabelecimentos fossem saqueados, chegando a tempo de dispersar os invasores, com tiros para o alto.

Servidores ocupam as ruas

Os servidores das empresas extintas pretendem ocupar hoje as ruas de Brasília na primeira manifestação pública contra as medidas econômicas do Governo Collor. Oito sindicatos filiados à CUT estão convocando um ato público em frente ao Ministério da Economia, para combater o que chamam de "Plano calote". O Banco Nacional de Crédito Cooperativo, extinto pela medida provisória 151, ontem não abriu suas portas.