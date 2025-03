O Povo é História

Há 35 anos

1990. ECONOMIA

Inflação pode zerar em 3 meses

O ex-presidente da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e atual membro do Comitê Executivo da Associação Econômica Internacional Edmar Bacha, previu ontem que através do controle de liquidez e ajuste das contas do Governo, promovidos pelo Plano Brasil Novo do presidente Collor de Mello, "poderemos chegar à inflação zero, nos próximos três meses".

1990. DESEMPREGO

Extinção de empresas

A execução da medida provisória que extingue empresas estatais vai deixar 10 mil desempregados no Rio de Janeiro e o risco de favelização do Estado levou o deputado César Maia (PDT-RJ) a procurar ontem o ministro da Justiça, Bernardo Cabral, com um pedido de ações compensatórias do Governo para reduzir ali o impacto do choque.

Há 45 anos

1980. CONFLITO

Tailândia contra refugiados

As tropas tailandesas empregaram ontem tanques, aviões de reconhecimento e artilharia, para forçarem mais de 100 mil refugiados cambojanos a deixar o território na Tailândia e voltar para seu acampamento. Os refugiados cruzaram a fronteira, quando eclodiram os combates em Rchou, entre grupos rivais cambojanos que operam no câmbio negro de alimentos.

1980. DOENÇA

Acidente bacteriológico

Um porta-voz do Departamento de Estado norte-americano acredita que centenas de russos morreram depois de ficarem expostos acidentalmente a um agente bacteriológico, produzido pelo Governo de Moscou. O porta-voz David Passage disse que os sintomas da moléstia relatados por fontes levaram a imaginar que ela foi causada por agentes biológicos e não químicos.

Há 30 anos

1995. GREVE

Operários destroem obras

Mais de 20 construtoras de Fortaleza tiveram canteiros de obras invadidos e depredados ontem, no primeiro dia de greve dos operários da construção civil. Os prejuízos ainda não foram calculados mas, em apenas uma obra, superam os R$ 15 mil. O Sindicato da Indústria de Construção Civil no Ceará (Sinduscon), prometeu recorrer à justiça, para que as perdas sejam reparadas.

1995. DESCASO

Miséria causa mortalidade

A situação das crianças de Graça, município a 318 quilômetros de Fortaleza, é crítica. As condições de sobrevivência dos meninos e meninas de até 10 anos são as piores possíveis. Na zona rural, as péssimas condições de moradia e alimentação favorecem a desnutrição e mortalidade. Os casebres são de taipa, com pouco espaço para acomodar uma família numerosa.