O Povo é História

Há 40 anos

1985. AUMENTO

Professores discutem aumento

O encontro resultará num documento a ser encaminhado ao governador Gonzaga Mota e ao prefeito César Neto, para que examinem os anseios da categoria. Além de propor o reajuste os professores solicitaram a mudança nos meses em que ele será adicionado aos salários. "É ponto pacifico de que queremos aumentos nos meses de maio e novembro, quando sai o do salário mínimo.

1985. CONFLITO

Peru controla aeroportos

A Força Aérea Peruana assumiu o controle absoluto dos aeroportos comerciais do país, ao ampliar-se a paralisação dos trabalhadores dessas dependências, devido a morte de um técnico durante um choque de grevistas com a Polícia. O pessoal da Força Aérea assumiu os controles de radar, meteorologia, previsões e outras tarefas estratégicas, a zero hora de ontem.

Há 35 anos

1990. LIBERDADE

Hasteada bandeira da Namíbia livre

A Namíbia se transformou ontem na nação mais jovem do mundo. Ao encerrar uma história de 75 anos de domínio sul-africano e da última colônia da África com danças tribais tradicionais e cânticos de libertação. A bandeira da África do Sul foi arriada pela última vez à meia-noite e o novo símbolo nacional azul, vermelho e verde da Namibia se elevou nos topos dos mastros.

1990. CEARÁ

Programa contra a AIDS

Para a discussão do projeto Previna/AIDS, promovido pela Organização Mundial da Saúde, representantes dos vários setores que compõem o programa estiveram reunidos ontem à tarde nas dependências da Secretaria de Justiça do Estado. O projeto, que deverá ser entregue até o final do mês junto ao órgão, para liberação de recursos destinados à implantação.

Há 30 anos

1995. GREVE

Médicos param

Milhares de pessoas deixaram de ser atendidas ontem nos hospitais de Fortaleza por causa da greve dos cerca de 2.200 médicos do Estado e do Município. A paralisação só agrava o caos na Saúde Pública do Ceará, que desde a semana passada já não atendia as consultas nos ambulatórios, com a greve de cerca de oito mil servidores de nível médio e superior.

1995. MISTÉRIO

Gás tóxico na Coreia

Um misterioso gás tóxico, que se espalhou pelo edifício comercial de Seul, causando problemas respiratórios em pelo menos 16 pessoas que sofreram tontura e vômitos, aumentou os temores de que terroristas adotem armas químicas em suas ações. Segundo a rede de televisão estatal da Coreia do Sul, as autoridades suspeitam de que o vazamento de gás foi proposital.