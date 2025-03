UNIVERSIDADE PRONTA PARA SER IMPLANTADA

* desde 1928: As notícias reproduzidas

nesta seção obedecem à grafia da

época em que foram publicadas.

Ao homologar, domingo passado, a Resolução No 2, do Conselho Deliberativo da Fundação Educacional do Ceará, o governador Cesar Cals deu o último passo na estruturação jurídica e administrativa da Universidade Estadual do Ceará, a que a FUNEDUCE se propôs.

Segundo a lei No 9.753, de 10 de outubro de 1973, coube à Fundação criar condições para a criação de uma Universidade Estadual. A instituição, presidida por Antonieta Cals de Oliveira, baseada no artigo 70 da Lei Federal No 5.540/68, sugeriu ao Governador, então que as suas escolas se aglutinassem numa Universidade. Sendo todas as unidades autorizadas a funcionar e reconhecidas pelo Conselho Federal de Educação, entendeu restar, tão somente, o encaminhamento do processo de reconhecimento da nova Universidade, para pronunciamento do CFE e decisão final do Presidente da Republica.

A Universidade Estadual do Ceará poderá ser implantada no próximo Governo, com a nomeação do Reitor e aprovação do Estatuto, pelo CFE. Será integrada pela Escola de Administração. Conservatório de Música Alberto Nepomuceno, Faculdade de Filosofia do Ceará, Escola de Serviço Social e Escola de Enfermagem São Vicente de Paulo.

16 de dezembro de 1976

RECONHECIDA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ

Brasilia • Elcias Lustosa, da Sucursal - O Conselho Federal de Educação aprovou ontem, por unanimidade, o reconhecimento da Universidade Estadual do Ceará, acolhendo parecer de número 4421/76 de autoria do conselheiro Edson Machado de Souza, diretor do Departamento de Assuntos Universitários (DAU) do Ministério de Educação e Cultura.

Os vinte e dois educadores, dos vinte e cinco que integram o Conselho Federal de Educação (três não compareceram) manifestaram-se pela aprovação do reconhecimento da universidade cearense.

O conselheiro Pedro Nataneal Pereira de Souza, de São Paulo, enalteceu na oportunidade o trabalho realizado pelo reitor Martins Filho, observando que pelo simples fato de estar ele à frente do empreendimento era já uma demonstração de que a Universidade Estadual se constituía numa obra merecedora da confiança e aplauso de todos.

O processo de reconhecimento da Universidade Estadual do Ceará vem sendo examinado desde de junho de 1975, tendo o professor Martins Filho realizado amplo trabalho de organização do estabelecimento de ensino superior, a fim de que seu reconhecimento fosse conseguido sem maiores problemas, como ocorreu ontem.

Os colegas do Reitor Martins Filho no Conselho Federal de Educação (ele também integra o colegiado) destacaram na oportunidade, a obra realizada pelo professor frente a Universidade Federal do Ceará implantada e, praticamente, criada por ele.

14 MIL ALUNOS

Falando, com exclusividade à reportagem do O POVO, em Brasilia, declarou o professor Antonio Martins Filho que a Universidade Estadual do Ceará, com o reconhecimento, está agora, consolidada podendo ter seus diplomas reconhecidos em todo o território nacional e na maioria dos países com que o Brasil mantem relações diplomaticas.

Salientou ainda que a UECE terá, em 1980, 14 mil alunos dependendo das condições de mercado de trabalho para novos profissionais de nivel superior e das disponibilidade financeiras para execução de suas metas.

Adiantou que a Universidade conta atualmente com cerca de cinco mil alunos e 453 professores, dos quais dois terço estão com seus diplomas aprovados pelo Conselho Federal de Educação. Destacou também que existe na Universidade Estadual um professor para cada grupo de dez alunos.

Com o reconhecimento, a Universidade tem novo status e assume uma posição de importância no do setor educacional do País.

CURSOS RECONHECIDOS

A importância do reconhecimento da Universidade Estadual do Ceará, pode ser destacada pelo fato de que o estabelecimento pelo reduzido prazo de criação, tem alcançado tal objetivo quando algumas outras universidades ainda não conseguiram.

GEISEL RECONHECE A UNIVERSIDADE ESTADUAL

O Presidente da República assinou decreto, ontem, reconhecendo a Universidade Estadual do Ceará, já antes reconhecida pelo Conselho Federal de Educação. A UECE congrega quatro centros com 11 cursos superiores.

A Funeduce já tem uma comissão diretora para a construção do Campus da Universidade Estadual em Itaperi. Para o início das obras, o Governo do Estado já tem assegurados recursos da ordem de 40 milhões de cruzeiros, verba proveniente da Caixa Econômica Federal e do Fundo de Assistência Social (FAS).

Todas as escolas superiores da Universidade Estadual do Ceará foram transformadas em centros, os quais contam com 11 cursos. O Centro de Ciências da Saúde tem dois cursos: Medicina Veterinária e Enfermagem. O Centro de Ciências Sociais Aplicadas tem três cursos: Administração, Serviço Social e Pedagogia. O Centro de Humanidades engloba os cursos de Letras, Filosofia, História e Educação Artística. Com o Centro de Ciências e Tecnologia e de Geociências, totalizam 4 centros e 11 cursos.