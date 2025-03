O Povo é História

Há 25 anos

2000. APRENSSÃO

Blitz apreende alimentos

Parte das barracas da praia do Futuro utilizam óleos saturados pelo uso excessivo em seguidas frituras. A constatação foi feita ontem pelo Serviço de Vigilância Sanitária do Município, em vistoria de 40 estabelecimentos. Na fiscalização, duas barracas tiveram produtos apreendidos sob suspeita de estarem inadequados para o consumo.

2000. REAJUSTE

Aumento do salário mínimo

Venceram o aperto fiscal e o ministro da Fazenda, Pedro Malan. A partir de 3 de abril, o salário mínimo terá um aumento de R$ 15, equivalente a um reajuste real de 5,08% (acima da inflação). O mínimo será de R$ 151, bem próximo do valor defendido pela equipe econômica do governo e bem distante daquele pregado pelos aliados políticos do governo nas últimas semanas.

Há 15 anos

2010. FUGA

Detentos cavam buraco e fogem

Dois homens que estavam detidos na sede da Superintendência da Polícia Civil, no Centro, fugiram no último fim de semana. Um deles se arrependeu da fuga e já se apresentou. O outro continua foragido. A dupla conseguiu escapar da prisão cavando um buraco no banheiro da cela, que fica no Departamento de Inteligência Policial (DPI).

2010. TRIBUNAL

Culpa ou inocência motivam debate

O segundo dia de julgamento do caso Isabella, em São Paulo, mostrou as estratégias que devem ser usadas até o fim por defesa e acusação. A promotoria explorou os três depoimentos de ontem, de uma delegada e dois médicos-legistas, para mostrar que a criança foi ferida, atirada ao chão e asfixiada antes de ser lançada, inconsciente, da janela do sexto andar.

Há 10 anos

2015. POLÍCIA

Golpe do poço

A Fundação Nacional de Saúde (Funasa) está enviando ofício às prefeituras do Interior do Ceará para alertar líderes comunitários e agricultores sobre o golpe do poço. O presidente da Funasa no Estado, informou que mais prefeituras se pronunciaram acerca da ação criminosa. Com a decisão judicial, os acusados do crime não permaneceram mais que 24 horas presos.

2015. ECONOMIA

Governo estuda taxar fortunas

O Governo Federal admite tributar fortunas resultadas de herança. A Inglaterra tributa em 40% heranças de cerca de R$ 1 milhão para mais. O Brasil, 4% a uma base de cálculo bem inferior, por meio do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD). Ainda não foram definidos o piso da riqueza nem o percentual da alíquota.