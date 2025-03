O Povo é História

Há 35 anos

1990. INTERNACIONAL

Socialistas reconhecem derrota

O Partido Socialista Húngaro (PSH), no poder, reconheceu sua derrota nas primeiras eleições livres desde 1947 ontem na Hungria. "O Partido Socialista não vencerá e terá conseguido um bom resultado se constituir uma força importante de oposição", declarou a rádio seu presidente Rezsoe Nyers, após o fechamento das seções eleitorais e antes de conhecer os primeiros resultados.

1990. CONFLITO

Incêndios e protestos na Romênia

Um incêndio atribuído a vándalos destruiu ontem o escritório da Empresa Aérea Búlgara Malev em Bucareste, informou a Policia, equanto centenas de pessoas se reuniam para protestar contra possíveis planos de húngaros na Transilvânia de se separar da Romênia. O ataque se produziu depois que foram pichadas as paredes da empresa na semana passada.

Há 40 anos

1985. VIOLÊNCIA

Sarney propõe mutirão

O Presidente, José Sarney, começou o dia de ontem mandando uma nota ao Ministro da Justiça, Fernando Lyra, em que pede uma mobilização nacional contra a violència, notadamente a urbana, afirmando que ela é motivo de "constrangimento nacional". Na nota, Sarney recomenda ao Ministro a elaboração de um "plano nacional de mobilização de todas as camadas sociais".

1985. ECONOMIA

Déficit do estado atinge 617 bilhões

O Secretário da Fazenda, Firmo Fernandes de Castro, assustou todo o secretariado estadual ao revelar que o "déficit de caixa do Tesouro Estadual, atinge o montante de 617 bilhões de cruzeiros, e que o fluxo de caixa do Governo caso não ocorram medidas que mudem a tendência, conta com um "déficit mensal de Cr$56 bilhões no período de março a dezembro".

Há 50 anos

1975. ASSASSINATO

Sauditas têm novo rei

O rei Façal, da Arábia Saudita, foi assassinado ontem, em pleno palácio real de Riad. O Monarca, de 69 anos, recebeu vários tiros, disparados por seu sobrinho, o principe Mussaed Ibn Mussed Abdul Aziz. O Faiçal foi conduzido a um hospital em estado desesperador e morreu minutos após ser internado. Ao dar a notícia, a Rádio de Riad qualificou o assassino de "demente".

1975. PARALISAÇÃO

Itália: greve de 4,5 milhões

Milhões de trabalhadores italianos de diversos setores estão em greve para exigir melhorias salariais. Além do fechamento de todas as escolas, da paralização do sistema ferroviário, e dos correios, também entraram em greve os trabalhadores rurais. O número de grevistas na Itália é calculado em quatro milhões e meio de trabalhadores.