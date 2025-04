O Povo é História

Há 20 anos

2005. COTIDIANO

Bancários fazem novo protesto

A sede do Banco do Estado do Ceará (BEC), no Centro da Cidade, foi palco na manhã de ontem, de mais uma manifestação dos bancários. A pauta do ato foi contra a recondução da atual diretoria do banco, pela sua incorporação ao Banco do Nordeste do Brasil e o pagamento do déficit atuarial (atual) da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Estado.

2005. POLÍTICA

O dinheiro da contribuição sumiu

Documentos oficiais, aos quais O POVO teve acesso, mostram que a administração Juraci Magalhães (ex-PMDB) é responsável por um rombo de R$ 17,795 milhões do caixa do instituto. O relatório final da varredura contábil, realizada entre os dias 24 de janeiro e 8 de abril, foi entregue ao presidente do instituto, Vicente Pinto, na última quarta-feira, dia 13.

Há 30 anos

1995. INTERNACIONAL

Polícia japonesa mantém alerta

A Polícia japonesa permaneceu ontem em alerta vermelho após o sábado em que, segundo ameaça do líder da seita Verdade Suprema, aconteceria algo 'terrível em Tóquio, porém nada de anormal foi registrado. Muitas pessoas comentavam a ameaça de Shoko Asahara, cuja organizaçao 'Shinrikyo' está sob suspeita de haver lançado o gás venenoso sarin.

1995. CIDADES

Justiça decide recurso da greve

Continua sem solução a greve dos profissionais de saúde do Estado e do Município. Depois que o juiz Francisco Martônio Pontes de Vasconcelos, da 3º Vara dos Feitos da Fazenda Pública, julgou a greve ilegal no último dia 11, o Comando Único dos servidores entrou com recurso no Tribunal de Justiça do Estado no dia seguinte. Os grevistas também esperam pelo julgamento do recurso.

Há 40 anos

1985. INFRAESTRUTURA

Vai beneficiar mais de 35 mil

O prefeito César Cals Neto inaugurou ontem à noite, em companhia de assessores, a pavimentação do acesso ligando o Conjunto Novo Mondubim à Avenida Perimetral Sul. É um trecho de 1.138 metros de extensão, que recebeu calçamento em pedra tosca. Aproximadamente 35 mil pessoas foram beneficiadas diretamente, através desse melhoramento, que foi muito bem recebido.

1985. MEIO AMBIENTE

Desmatamento na área do Cocó

Desde o dia 8 deste mês encontra-se na Autarquia da Região Metropolitana de Fortaleza - Aumef, um anteprojeto de urbanização de 210 hectares à margem esquerda do rio Cocó, onde o desmatamento já foi iniciado. A iniciativa é da Ibrasal e prevê o aterro do mangue com a mudança da vegetação nativa para a plantação de coqueiros e carnaubeiras.