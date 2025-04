O Povo é História

Há 50 anos

1975. INTERNACIONAL

Rebeldes ocupam Phnom Penh

Os lideres do deposto regime cambojano estão fugindo de Phnom Penh, cidade que foi ocupada ontem de manhã pelas tropas do Khmer Vermelho. Khieu Samphan, um dos chefes rebeldes, aconselhou-os a partir, em nome de sua própria segurança. Quase todos estavam marcados para morrer, em virtude de haver participado da deposição do principe Nordom Sihanouk.

1975. MUNDO

Encerra-se o "Caso Enskeri"

A odissea de 690 barris de residuos industriais, que a companhia petroleira estatal finlandesa pretendia despejar nas águas do Atlântico sete mil há um mês, terminou ontem com a chegada da carga, que compreende sete mil quilos de arsênico, à Filandia. O cargueiro dinamarquês "Jens Rand" levou os barris para Naantali, 140 quilômetros a oeste de Helsinque.

Há 60 anos

1965. CEARÁ

Russas: concluida a fonte

Constituindo-se uma das maiores benfeitorias realizadas no corrente ano, vem de ser concluida a ponte sôbre o Araribu, riacho que cortas a cidade ao meio e que vinha trazendo grandes problemas à população na fase invernosas. Há vários anos o povo achava com a construção de um ponte que normalizasse o tráfego que, durante o inverno, era realizado através de canôas.

1965. ESPORTES

O primeiro estádio suburbano

Conforme vem sendo amplamente noticiado, será inaugurado quarta-feira proxima, a tarde, o primeiro de uma séries de seis estádios suburbanos. O primeiro bairro beneficiado foi a Vila Manuel Sátiro, um prêmio aos esforços do desportista Felipe Santiago. Para inaugurar o Estádio Suburbano da Vila Manuel Sátiro, foram convidadas as equipes do Ceará e do Fortaleza.

Há 70 anos

1955. BASQUETE

Despediu-se com uma vitoria

O Libano alcançou, sábado último, sua segunda vitória em Natal, no prélio de encerramento da temporada cearense na capital potiguar. O conjunto alencarino derrotou o bi-campeão do basquetebol norterio-grandense - o AA. BB., pelo escore de 53x45, depois de uma peleja empolgante, cujo primeiro tempo terminou com o empate de 32 pontos.

1955. BRASIL

Luta pela libertação econômica

Presente o chefe da nação, o governador do Estado e outras autoridades civis e militares, foi inaugurada, sabado, a Refinaria Presidente Bernardes (antiga Cubatão). De inicio, fez-se ouvir o governador Jânio Quadros. Falou o presidente da Petrobrás, cel. Artur Levy. Em sua oração, rendeu uma homenagem a quatro operários que morreram em serviço na montagem.