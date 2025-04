O Povo é História

Há 25 anos

2000. INTERNACIONAL

Avião cai com 128 passageiros

Um Boeing da Air Philippines caiu na madrugada desta quarta-feira (hora local) nos arredores da ilha de Samal, no Sul das Filipinas, com 128 passageiros e um número ainda não especificado de tripulantes, informou o secretário de Defesa, Orlando Mercado. "Os destroços já foram localizados", disse o chefe do Escritório de Transportes, Jacinto Ortega, a uma rádio local.

2000. CIDADES

Aterro tem início segunda-feira

A primeira etapa das obras do projeto que prevê a construção de um quebra-mar de pedras (espigão) com 200 metros de extensão em direção ao mar vai começar na próxima segunda-feira. Como parte da obra, será aterrado um trecho de 150 mil metros quadrados da praia. O objetivo do projeto, segundo a Prefeitura de Fortaleza, é resgatar a área perdida pela erosão.

Há 35 anos

1990. NACIONAL

Critérios para o horário gratuito

Brasília - Apenas os partidos políticos com representação no Congresso Nacional poderão participar do horário eleitoral gratuito. A decisão faz parte da instrução divulgada ontem pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sobre a propaganda eleitoral nas eleições de 3 de outubro. O Tribunal estabeleceu três critérios para dividir as duas horas diárias.

1990. POLÍCIA

Polícia prende autor da chacina

A chacina ocorrida há 14 anos no Sítio Caetano, município de Pereiro, na região jaguaribana, (a 333 quilômetros da Capital), quando trÊs mulheres, uma delas gestante, foram mortas a tiros de revólver e golpes de faca, volta a mobilizar a Polícia. Hoje pela manhã, o delegado regional de Jaguaribe, Francisco José de Araújo, viajará a São Paulo para trazer, escoltado, um dos assassinos.

Há 45 anos

1980. ECONOMIA

Produtores de leite mantêm greve

O Delegado Federal da Agricultura no Ceará, dr. Josberto Romero informou ontem que considera séria a crise do leite no Estado, motivada pela persistência dos produtores da região de Quixeramobim em não vender leite às usinas de pausterização, em virtude do preço, considerado por eles insuficientes para cobrir as despesas com a alimentação e trato dos animais.

1980. BRASIL

Morre sobrevivente de Boein

A médica Denise Nunes Pereira, uma das sobreviventes do desastre com o Boeing 727, da Transbrasil, no dia 12, em Florianópolis, morreu ontem no CTI do Hospital dos Servidores do Estado (HSE), onde estava internada desde o dia 13. Segundo boletim médico, assinado pelo vice-diretor do HSE, Sr. Vinícius de Faria, a paciente morreu de insuficiência respiratória aguda.