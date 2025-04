O Povo é História

Há 25 anos

2000. CEARÁ

Crimes de pistolagem aumentam

De janeiro deste ano até ontem já foram registrados 17 crimes com características de pistolagem no Estado. Em 1999, no mesmo período aconteceram nove crimes de aluguel. Os números revelam um aumento de 88% nas mortes por encomenda no Ceará, comparando os quatro primeiros meses de 1999 e 2000. As mortes por encomenda este ano equivalem a um crime por semana.

2000. ESPORTES

Briga ameaça campeonato no País

O protesto do Ferroviário contra o Fortaleza no TJD local coloca o futebol cearense no âmbito de um problema que está ameaçando a disputa de vários campeonatos estaduais pelo Brasil: a briga no tapetão. Os dois campeonatos mais importantes do País, Rio e São Paulo, estão sendo disputados no campo e no tapetão. No centro de toda a polêmica estão sete letrinhas (CBDFRDI).

Há 45 anos

1980. BRASIL

Lideres Sindicais indiciados

São Paulo - Até a manhã de ontem, dez líderes sindicais - entre os quais Luis Inácio, Lula - foram indiciados em inquéritos pelo DOPS paulista, que confirmou ter feito mais sete prisões. Foram feitas, ontem, contudo, mais 12 prisões, pelo menos, porque cinco pessoas de São Bernardo do Campo foram retiradas de suas casas por homens armados que se diziam da Policia.

1980. INTERNACIONAL

Um milhão contra dez mil

Uma passeata em apoio do Governo de Fidel Castro foi convocada em Havana, não só para comemorar o 19º aniversário da frustrada invasão de anticastristas na Baia dos Porcos, como para confrontar politicamente um milhão de manifestantes contra dez mil refugiados, que aguardam nos jardins da Embaixada peruana sua saida de Cuba. A Costa Rica propôs a Cuba receber os dez mil.

Há 65 anos

1960. ENCHENTE

55 mil desabrigados

A cidade de Conceição de Canindé foi devastada pela metada, ficando totalmente destruídos os povoados de Aroeira e Patos, nos municipios de Jaicós e Picos, respectivamente. A calamidade estendeu-se por todos o Vale do Parnaíba, atingindo 23 municípios piauienses e 14 municipios do maranhão. Cêrca de 55 mil pessoas encontram-se desabrigadas.

1960. INAUGURAÇÃO

JK desce o Catete

Declarando-se possuido de sensação de estar perdendo alguma coisa, o presidente Juscelino dirigiu-se, ontem à noite, ao povo carioca, exprimindo o seu adeus. O Presidente deixou o Catete às 9 horas de hoje, descendo a escada principal pela qual subiu a 3 de janeiro de 1956, pouco depois, estava voando para Brasília, que, a partir de amanhã, será a sede oficial do Govêrno da República.