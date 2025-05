O Povo é História

Há 25 anos

2000. FORTALEZA

Greve ameaça parar ônibus

Os motoristas, trocadores e fiscais de ônibus decidiram entrar em greve a partir da zero hora do próximo sábado. A categoria realizou duas assembleias ontem, uma pela manhã e outra à tarde, a aprovaram a greve por tempo indeterminado, após as 72 horas a partir do comunicado da categoria a diversos órgãos, conforme estabelece a legislação.

2000. TRÁFICO

Farmácias são arrombadas

Os psicotrópicos roubados em farmácias de Fortaleza são comercializados ilegalmente na cidade. O alerta foi feito na semana passada por Maurício Filizola, presidente do Sindicato do Comércio varejista de Produtos Farmacêuticos (Sincofarma). Segundo ele, pelo menos quatro farmácias já foram arrombadas este ano na cidade de Fortaleza.

Há 35 anos

1990. GOVERNO

Cr$ 77 bi para habitação popular

O presidente Fernando Collor lançou ontem o programa de ação municipal para habitação popular, que vai consumir verbas de Cr$ 77 bilhões, tirados do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Estes recursos serão liberados em um prazo de 180 dias para a construção de 200 mil casas populares, para os trabalhadores com renda de até cinco salários mínimos.

1990. CORRUPÇÃO

Empresários presos por sonegação

Acusados de sonegação fiscal e manutenção de um caixa 2, com contas bancárias em nomes fictícios, estão presos na Delegacia de Ampere, sudoeste do Paraná a 570 quilômetros de Curitiba, os irmãos Almir e Acir Fistarol, donos da Cerealista Fistarol. A prisão em flagrante foi feita no final da tarde de ontem pelo delegado João Onésimo de Melo, da Polícia Federal de Foz do Iguaçu.

Há 45 anos

1980. CONFLITO

Israelenses combatem no Líbano

500 soldados israelenses, apoiados por veículos blindados de fabricação norte-americana, tomaram posições no interior do território do Sul do Líbano, apoiados por fogo de artilharia das milícias ao longo da fronteira anunciou ontem a Rádio Beirute. Viajantes do Sul disseram que pelo menos quatro pessoas foram mortas e que outras 17 ficaram feridas nos bombardeios.

1980. DESCASO

Moradores pedem luz com urgência

Moradores do Parque Potira e Parque Guadalajara estiveram ontem no O POVO para pedir às autoridades, especialmente à direção da Coelce, a colocação, o mais rápido possível, de luz nas vias públicas daquelas duas localidades do município de Caucaia, alegando que devido à pouca iluminação das ruas marginais vivem rondando as residências dos moradores.