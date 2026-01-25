Egípcios vão às ruas em protesto contra Mubarak

* desde 1928: As notícias reproduzidas

nesta seção obedecem à grafia da

época em que foram publicadas.

Milhares de egípcios foram ontem às ruas do Cairo participar do "Dia de Fúria", uma jornada de protestos inspirada na recente rebelião na Tunísia contra a pobreza e a repressão imposta pelo governo do Egito. O movimento foi convocado pela Internet, que se tornou um dos mais ativos focos de críticas ao presidente Hosni Mubarak no poder desde 1981.

Pela rede, os ativistas convocaram os protestos coincidindo com um feriado em homenagem à Polícia. "Abaixo, abaixo Hosni Mubarak", gritaram os manifestantes em frente a um complexo judicial no centro da capital, que ficou cercado por policiais. A segurança foi reforçada em diversos pontos do Cairo e em outras áreas do Egito, para evitar que os protestos se propagassem.

"Gamal, avise o seu pai que os egípcios o odeiam", gritavam os manifestantes, referindo-se ao filho de Mubarak, que muitos consideram eventual sucessor do pai, de 82 anos. As manifestações foram uma espécie de teste para a capacidade dos ativistas de levarem seus protestos da Internet para as ruas.

Apesar de terem começado de maneira pacífica, os protestos rapidamente escalaram para confrontos quando as forças de segurança utilizaram gás lacrimogêneo para conter os manifestantes que ocuparam a praça Tahrir, principal da capital egípcia. Os policiais bateram com cassetetes nos manifestantes. Quase metade dos 80 milhões de egípcios vive abaixo ou pouco acima da linha da pobreza da Organização das Nações Unidas (ONU), que estabelece renda diária de US$ 2. Educação e saúde insuficientes e alto de desemprego contribuem para a exclusão em grande parte da sociedade.

28 de janeiro de 2011

Nobel da Paz volta ao Cairo para reforçar movimento contra Mubarak

O reformista egípcio e Prêmio Nobel da Paz em 2005, Mohammed elBaradei, voltou ao Cairo para se unir aos milhares de manifestantes exigindo a renúncia do presidente do Egito, Hosni Mubarak, no poder há 30 anos. Ele assumiu o governo em 1981 depois do assassinato do então presidente Anwar Sadat, de quem era vice. A chegada de ElBaradei pode fortalecer a causa, diante da forte repressão das forças de segurança, que teriam prendido mais de mil pessoas.

O ex-diretor-geral de 1997 a 2009 da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), uma divisão da Organização das Nações Unidas (ONU) sediada em Viena, retornou da capital austríaca para o Egito. Os protestos, com saldo de seis mortos, devem prosseguir hoje no quarto dia consecutivo.

ElBaradei, que dividiu Nobel da Paz com a própria AIEA, deve se unir nesta sexta-feira aos manifestantes, depois das tradicionais orações muçulmanas no país. Grupos políticos têm usado as redes sociais para convocar grande protesto na capital egípcia para hoje. A Irmandade Muçulmana, maior e mais bem organizado grupo da oposição, declarou o seu apoio às manifestações. Em comunicado publicado em seu site, a Irmandade sublinhou a necessidade de que os protestos prossigam em paz.

O grupo, contudo, evitou dizer claramente que quer o fim do governo de Mubarak, pedindo novas eleições parlamentares sob vigilância judicial e à introdução de reformas profundas. ElBaradei é um dos principais críticos do regime de Mubarak. "Se os tunisianos conseguiram, os egípcios deveriam conseguir", afirmou à revista alemã Der Spiegel, sobre os protestos populares que derrubaram no dia 14 deste mês o governo do ditador Zine el-Abidine ben Ali, no poder desde 1987.

29 de janeiro de 20211

Protestos contra Mubarak no Egito deixam 12 pessoas mortas

Pelo menos cinco manifestantes morreram ontem e cerca de 870 ficaram feridos no Cairo nos protestos para derrubar o presidente do Egito, Hosni Mubarak Com as mortes, sobem para ao menos 12 o número de vítimas nos confrontos, que já duram cinco dias. Ficaram indefinidas as circunstâncias das mortes.

De acordo com as fontes médicas, 450 manifestantes foram atendidos nas ruas, enquanto outros 420 eram hospitalizados. Alguns feridos estavam em condição crítica, com ferimentos a bala. Mubarak ampliou o toque de recolher para todo o Egito, cerca de duas horas depois de um primeiro decreto que impunha a medida às cidades do Cairo, Alexandria e Suez.

Nas ruas, as cenas eram de caos e confrontos, em meio a carros e prédios incendiados. O governo também bloqueou a Internet e o serviço de telefonia móvel, detendo membros da oposição, em medidas extremas para tentar conter o Dia de Fúria convocado para exigir a renúncia de Mubarak, há 30 anos no poder.

O reformista e Prêmio Nobel da Paz em 2005, Mohammed el-Baradei, voltou ao país na noite de quinta-feira para participar do protesto. El-Baradei, que foi diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) de 1997 a 2009, participou ontem de uma oração muçulmana com duas mil pessoas no centro do Cairo, pouco antes das novas manifestações convocadas contra o regime.

Por meio principalmente da Internet, a oposição convocou a população para atos após a reza islâmica das 12 horas locais (8 horas de verão em Brasília), no quarto dia seguido de protestos contra o regime de Mubarak.

Para tentar conter a comunicação entre os manifestantes e evitar organização dos protestos, o governo do Egito cortou o serviço de telefonia celular no Cairo e em outros pontos do país, pouco depois do bloqueio do sinal de acesso à Internet.