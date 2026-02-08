Da luz e das cores - Editorial

* desde 1928: As notícias reproduzidas

nesta seção obedecem à grafia da

época em que foram publicadas.

Brasil perdeu, ontem, um de seus artistas plásticos de primeira linha, o cearense Aldemir Martins. Mesmo tendo deixado o Ceará, em 1945, não perdeu os laços com sua terra natal, que tinha orgulho de ter um filho de tamanha expressão criativa.

A data mesma de seu nascimento, em 8 de novembro de 1922, coincidiu com a Semana de Arte Moderna, que criou um novo paradigma no universo artístico nacional, formando o ambiente em que seu gênio criativo se desenvolveria.

Esse talento inato ganharia expressão ainda nos bancos escolares, quando foi escolhido para ser o orientador artístico da classe em que estudava. Mais tarde, quando prestava serviço militar, esse mesmo reconhecimento levou-o a ser designado cabo pintor. Não tardou a se destacar nas iniciativas destinadas a promover as artes plásticas no Estado, como o Grupo Artys e, em seguida, da própria Sociedade Cearense de Artistas Plásticos.

Em busca de horizontes mais amplos foi para o Sudeste, primeiro no Rio de Janeiro e, depois, São Paulo, onde se fixou. Um pouco mais de uma década e ei-lo em Roma, aprimorando sua técnica e entrando em contato direto com a cultura européia.

De volta ao Brasil, sua fértil criatividade levou-o a imprimir sua marca a várias modalidades de expressão plástica, seja como pintor, desenhista, gravurista, ceramista ou escultor. Para tanto, foi em busca da experimentação dos mais diversificados materiais que pudessem dar suporte à sua fluência criativa, sempre em busca de inovação.

Uma simples caixa de charutos, um papel de carta ou um cartão postal, uma forma de pizza, tudo se transformava ao seu toque, inserindo-se numa dimensão insuspeita pelos que viviam apenas na horizontalidade.

Mais tarde seus gatos, pássaros, peixes, cangaceiros, galos, cavalos, inconfundíveis, juntar-se-iam à natureza morta, às plantas, flores e frutas do Brasil, transfiguradas pela singeleza de uma percepção muito própria que procurava retratar a face translúcida dessa realidade abscôndita aos olhos saturados de mesmice.

Não se pode, a partir daí, falar da iconografia brasileira, sem nela incluir as criações de Aldemir Martins, seus bichos, suas plantas e suas flores. A luz forte do Nordeste irradia-se pela sua obra pictórica iluminando seus contornos fazendo sobressaltar sem timidez a beleza de suas formas. E é uma satisfação, sobretudo, para os olhos brasileiros, porque Aldemir Martins não se furta de pintar o Brasil, ao contrário, nele mergulha com toda a força do seu ser e o mostra na pujança de sua vitalidade telúrica. Ao fazê-lo sente-se que isso é como haurir a própria vida. Uma vida sólida, enraizada, regurgitante de cultura autóctone.

Enfim, é preciso acentuar o Aldemir Martins, pessoa humana, o amante de boas gargalhadas, viajante, batalhador, autodidata, apaixonado pelos livros (orgulhoso de ter sido ilustrador de livros de escritores famosos, como o"Vidas Secas" de Graciliano Ramos, enfim um desenhista ombreado aos melhores do mundo). Seu caminho não foi imune a incompreensões e duras refregas. Mas, assim é a vida dos criativos. Seu trabalho pioneiro, contemporâneo das transformações sofridas pelo Brasil, ao deixar de ser o país "essencialmente agrícola" e rural para se transformar num país industrializado e urbano, abriu espaço para as gerações de artistas que vieram após si, já refletindo a nova realidade.

Ao nos deixar, lega-nos uma obra imorredoura, inscrevendo-se como referência indescartável no mundo das artes plásticas nacionais, uma participação sem a qual não se pode conhecer a história da arte contemporânea no Brasil.

Aldemir Martins

Gatos, cactus, cangaceiros, rendeiras, sóis. A paisagem e as criaturas nordestinas ganharam dimensão universal no traço singular de Aldemir. Nascido em Ingazeiras, distrito de Aurora, no Cariri, o artista foi um dos criadores da Sociedade Cearense de Artes Plásticas, na década de 40. Radicado em São Paulo desde 1946, o artista multipremiado espalhou suas cores e formas para além das telas, inserindo beleza em embalagens, tecidos, out doors. Além do acervo em museus e coleções particulares de Fortaleza, Aldemir Martins presenteou a cidade com o mural em pastilhas da passarela externa do Dragão do Mar. Amigos, artistas, galeristas, personalidades se despedem de Aldemir - morto no último domingo - nesta edição especial do Vida & Arte.

De primeira grandeza

Na televisão, o caos do ateliê, no bairro do Sumarezinho, São Paulo. Tubos de tinta, pincéis, telas acabadas, esboços. E livros, esculturas, artesanato, objetos vários. Linda parafernália, no foco da câmera. Sentado à bancada, estampada com camadas e camadas de cor, o artista, seu rosto indígena, a sorrir. Aldemir Martins festeja publicamente seus 80 anos de vida em todos os canais. Três anos se passaram. Na mesma casa, antes em festa, o silêncio - até nos olhos dos gatos reais e fictícios que sempre habitaram o lar, as telas e a alma do artista. No domingo, ao escurecer, o coração de Aldemir Martins bateu um dobre final.

Ontem pela manhã, no Museu de Arte da UFC - Mauc, o diretor Pedro Eymar se debruçava sobre papéis finos que cobrem as telas de Aldemir pertencentes ao acervo. Além das peças expostas na sala permanente do artista, inaugurada em 1977, há ainda outras gravuras em metal, aquarelas, nanquim, esculturas em acrílico. "É uma perda e ao mesmo tempo a consagração de uma vida plena, até o cumprimento total de sua missão, no mais alto nível", diz Eymar, a tristeza por trás dos óculos. Sobre a singularidade ímpar de Aldemir Martins, em face dos últimos balbucios locais da tal contemporaneidade em artes plásticas, Eymar é contundente.