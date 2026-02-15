Intervenção federal na segurança do Rio

* desde 1928: As notícias reproduzidas

nesta seção obedecem à grafia da

época em que foram publicadas.

Decretada pela primeira vez desde a Constituição de 1988, a intervenção federal na Segurança Pública do Rio de Janeiro ainda levanta dúvidas acerca da sua execução após assinatura do decreto pelo presidente Michel Temer (MDB) ontem. Com a mudança, a pasta no Rio deixa de ser comandada pelo governo estadual e passa a ser de responsabilidade direta do Governo Federal, especificamente sob o comando do general do Exército Walter Souza Braga Netto, interventor nomeado. Sem projeto de execução divulgado, a decisão levanta discussões constitucionais, políticas e sociais acerca das ações.

O decreto presidencial 9.288/2018 prevê intervenção federal até o dia 31 de dezembro de 2018 e se limita à área da Segurança Pública. As outras pastas seguem sob ordem do Executivo Estadual. Segundo o texto, o objetivo "é pôr termo a grave comprometimento da ordem pública no Estado do Rio de Janeiro". Deste modo, o interventor poderá requisitar, se necessário, os recursos financeiros, tecnológicos, estruturais e humanos do Rio. A intervenção é prevista no artigo 34 da Constituição Federal.

Para pesquisadores e juristas, além da situação calamitosa da Segurança no Estado, a crise econômica no Rio de Janeiro e as questões políticas também influenciaram a tomada da decisão.

Intervenção no Rio de Janeiro pode ter impacto no Ceará

O anúncio de intervenção por parte do Governo Federal na Segurança Pública do Rio de Janeiro, cujo decreto foi assinado ontem, 16, pelo presidente Michel Temer (MDB), acendeu o alerta das autoridades que atuam no combate ao crime organizado no Ceará. E reforçou ainda mais a urgência no envio do aguardado reforço da Força Nacional ao Estado.

Isso porque, no Rio de Janeiro, a facção dominante é o Comando Vermelho (CV), que já tem perdido bastante terreno no Ceará, frente o avanço da facção Guardiões do Estado (GDE). O problema é que, com o aperto do cerco nas comunidades fluminenses, a expectativa é que a facção carioca migre para outros locais, incluindo aqueles estados onde já atua, como o Ceará.

A situação, conforme O POVO apurou, pode levar o CV a resistir de maneira mais violenta e, até mesmo, tentar recuperar os espaços perdidos para a GDE, que já domina cerca de 70% da área de Fortaleza, sobretudo na Região Leste da Capital, conforme O POVO publicou em 31 de janeiro último.

"O reforço no Rio vai acuar e sufocar o Comando Vermelho. Fazê-lo migrar. Fará os grupos se desestabilizarem. Eles irão se expor, esse é o lado bom. Mas isso deve agravar essa guerra aqui", completou a fonte. O decreto presidencial prevê que as Forças Armadas assumam a responsabilidade do comando das polícias Civil e Militar no Rio até o dia 31 de dezembro de 2018. A decisão ainda terá que passar pelo Congresso Nacional. (Thiago Paiva)

EDITORIAL: Intervenção resolve o problema?

Se existe um ponto positivo no decreto da intervenção na área da segurança pública no Rio, ordenada por Michel Temer, é que o presidente passou a reconhecer que a violência é também um problema do governo federal.

Porém, a possibilidade que a criminalidade que assola o Rio seja contida por medida de tal natureza, é bastante pequena. As várias vezes em que o Exército esteve nas ruas do Rio deixaram claro que os distúrbios podem reduzir-se um pouco, mas recrudescem quando os soldados voltam aos quartéis.

Além disso, a medida nasce contaminada por um viés político, que deveria permanecer distante de uma resolução desse tipo. O próprio presidente deu um sinal disso ao dizer que suspenderá a intervenção, se houver votos na Câmara e no Senado para aprovar a reforma da Previdência. (Segundo a Constituição, uma medida provisória - como é o caso da reforma previdenciária - não pode ser votada com algum estado sob intervenção.)

E esse assunto vem à tona em pleno ano eleitoral, quando se especula que Temer pretende disputar as eleições, como candidato a presidente. Com 70% de rejeição popular, ele tenta recuperar um pouco da sua credibilidade como governante, adotando a intervenção, e esperando que isso repercuta positivamente

Assim, Temer pode matar dois coelhos com apenas uma cajadada. Implementa a intervenção, que será apoiada por uma parcela expressiva da população, assustada com a violência, e tem uma desculpa para enterrar a reforma da Previdência, pois até agora não conseguiu - e dificilmente conseguirá - votos para aprová-la.

É possível que em um primeiro momento a presença de soldados na rua faça os criminosos recuarem um pouco, mas será uma vitória passageira. Para um problema complexo, soluções simplistas não funcionam.

Veja-se o caso das Unidades de Polícia Pacificadoras (UPPs), que fizeram os moradores das favelas respirarem com mais tranquilidade no início de sua implementação. Especialistas alertaram que, caso o Estado, não subisse o morro junto com a polícia, oferecendo escolas, saúde, possibilidade de lazer e de emprego, a situação se reverteria rapidamente. E foi o que aconteceu.

No início do ano passado, depois de massacres em penitenciárias no Rio Grande do Norte e Amazonas - quando Alexandre de Moraes era ministro da Justiça -, o governo anunciou um Plano Nacional de Segurança Pública, com propostas coerentes para enfrentar o problema da violência.

Passado o momento mais crítico, pouco se ouviu falar desse plano, que poderia ter evitado alguns dos problemas que agora servem para justificar a intervenção no Rio de Janeiro.