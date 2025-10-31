O Silêncio da Saudade e o Sopro da Esperança

Foto: Reprodução/Wikimedia Commons O dia 1º de novembro comemora as pessoas que foram canonizadas e os mártires de Cristo

Novembro é um mês que nos convida a refletir sobre a vida, a morte e a esperança que nos é oferecida em Cristo. O mês começa com duas celebrações que nos tocam profundamente: o Dia de Todos os Santos e o Dia de Finados. Uma nos aponta o céu; a outra nos faz encarar a condição terrena nos lembrando da fragilidade da existência humana, e de algo que ninguém pode evitar. Juntas, elas nos fazem contemplar o mistério da vida, da morte e da santidade.

Celebrarmos todos os santos, conhecidos e anônimos, que viveram com fidelidade o Evangelho, nos recorda que a santidade não é privilégio de poucos, mas vocação de todos. Os santos são aqueles que, mesmo em meio às tribulações e falhas, mantiveram os olhos fixos em Cristo.

Este mês é também um convite à reconciliação. Com Deus, com os outros, e com a própria vida. Visitar os cemitérios, acender velas, rezar pelos que partiram, tudo isso nos lembra que somos peregrinos. Que a vida é breve. E que o tempo é um dom sagrado, um presente que Deus nos oferece e que nunca podemos recuperar. Ao entender que nossos dias são limitados, somos convidados a viver com propósito, rever nossas prioridades e buscar o que realmente importa, como disse o Salmista: "Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio" (Sl 89/90, 12).

A perda de alguém que amamos é uma ferida que não cicatriza com o tempo, mas com a graça. É uma das experiências mais dolorosas que podemos enfrentar. A angústia da perda é um sinal de que amamos profundamente. Parece que dormimos e acordamos com a dor dentro de nós, e ela nos acompanha onde quer que estejamos e isso faz parte do luto, que é um processo natural, e é importante viver todas as suas fases, reconhecendo a dor que sentimos.

Choramos, sim, e devemos chorar. Um dos versículos mais curtos e profundos de toda a Escritura, diz simplesmente: "Jesus chorou." (Jo 11,35). Diante da morte de Lázaro, mesmo sabendo que o traria de volta a vida, Jesus se comove com o sofrimento de Maria e Marta, e chora. O Senhor não é indiferente à dor, mas compartilha dela e nos convida a buscar conforto Nele.



Não há vergonha em sofrer. No entanto, como cristãos, somos chamados a olhar além da dor e da tristeza. A nossa fé nos ensina que a morte não é o fim, mas uma passagem para a vida eterna, como nos garantiu Jesus: "Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá; e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá." (Jo 11,25-26). Essa é a esperança que nos sustenta. A morte não tem a última palavra. Em Cristo, a vida é mais forte que a morte. Essa fé e certeza não é uma fuga da realidade, mas a força que nos permite enfrentá-la.

Perder é parte da existência. Esperar e acreditar mesmo em meio à dor, é um ato de coragem. E viver, apesar de tudo, é o maior tributo que podemos oferecer àqueles que se foram, mas principalmente aos que estão a nossa volta e a nós mesmos.

Se você está vivendo um luto, saiba que não está só. Deus caminha com você. Que a dor não te endureça, mas te fortaleça. Não ignore a saudade. Mas, também nunca se esqueça da promessa: "Ele enxugará toda lágrima de seus olhos, e não haverá mais morte, nem luto, nem grito, nem dor, porque as coisas antigas passaram" (Apo 21,4).