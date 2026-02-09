O que fica quando o jaleco sai?

Foto: Pexels/Anna Tarazevich Imagem ilustrativa de apoio

Quando o ofício ocupa tudo

E não conhece fronteira

A vida fica pequena

Dentro da roupa inteira

Ser médico é exercício

Não pode ser vida inteira

A Medicina é uma formação exigente. Ela pede tempo, energia, entrega emocional. Aos poucos — quase sem aviso — vai ocupando todos os espaços.

A rotina passa a girar em torno de plantões, pacientes, protocolos, casos clínicos. As conversas se repetem. Os interesses se estreitam. O mundo fora do hospital vai ficando distante. Isso não acontece por falta de inteligência, nem por desinteresse. Acontece por empobrecimento de repertório.

Quando a Medicina vira identidade única, algo se perde. Perde-se cultura, curiosidade, outras formas de existir. O médico deixa de ser alguém que exerce a Medicina e passa a existir apenas como função.

Esse processo cobra um preço alto. Isolamento. Dificuldade de vínculo. Sensação de não pertencimento. Um cansaço que não se resolve só com descanso. Porque não é apenas o corpo que está exausto — é a pessoa que foi ficando pequena dentro de um papel grande demais. Na clínica, isso aparece de forma sutil.

Médicos que não sabem mais conversar sobre nada que não seja trabalho. Que se sentem deslocados fora do ambiente profissional. Que estranham o silêncio, o tempo livre, o ócio. Como se tudo o que não fosse Medicina fosse desperdício. Mas ampliar repertório não diminui o médico. Humaniza. Enriquece. Aproxima.

E, muitas vezes, melhora até o cuidado oferecido. Um médico que lê, escuta música, caminha, observa o mundo, conversa sobre outros assuntos, sustenta melhor a dor do outro. Porque reconhece a própria humanidade.

A Medicina precisa ser exercício, não prisão. Precisa ser escolha cotidiana, não identidade exclusiva. O cuidado começa quando o médico também se permite existir fora do jaleco — com interesses, afetos, curiosidades, silêncio.

Talvez cuidar da própria cultura, da própria vida simbólica, daquilo que ainda desperta curiosidade, também seja uma forma legítima de cuidado. Não só consigo, mas com quem confia a nós a própria fragilidade. Fica a reflexão, sem julgamento:

Quem você tem sido fora da Medicina? Sobre o que você conversa quando o assunto não é trabalho?

O que ainda te atravessa, te inquieta, te chama? Porque ninguém sustenta o cuidado do outro vivendo apenas como função.