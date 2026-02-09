O que Roberto Cláudio quer e o que é possível

Foto: FERNANDA BARROS Ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio

“O pior Congresso da história” tem sido uma frase recorrente a cada votação de projeto e a cada notícia sobre o uso do orçamento legislativo. A frase é pronunciada por pessoas que costumam, de alguma maneira, acompanhar a política brasileira.

Quando observamos a população de um modo geral, a leitura sobre o Legislativo se dilui em ausência de lembrança em quem votou ou um desconhecimento de instâncias legislativas, ou seja, quem é deputado federal, deputado estadual, senador ou vereador.

Em entrevista recente, Roberto Cláudio (União Brasil) falou que a formação de uma federação entre União Brasil (UB) e Progressistas (PP) respeitaria as divergências internas.

Em tradução da dinâmica política, isso significa permitir autonomia aos candidatos para o Legislativo em relação às eleições majoritárias para governador do Estado e para presidente, mesmo que, diante de disciplina partidária, seja necessário o apoio na informalidade.

Qual a vantagem da estratégia? Logo de pronto, é importante lembrar que a política local tem dinâmica própria que, embora esteja alinhada aos debates sobre os conflitos políticos nacionais, cada unidade da federação tem sua particularidade.

Assim, sob a lente nacional-estadual, permitir a autonomia é um modo de garantir que, em cada Estado, o partido faça o cálculo de melhor desempenho e alianças conforme sua particularidade.

Esse raciocínio se aplica, também, para a instância estadual-municipal. Permitir a autonomia dos candidatos à deputado federal ou deputado estadual é um modo de cada candidato construir sua estratégia eleitoral com base no cálculo das suas bases eleitorais, seja ela territorial, seja ela social.

Por isso, assistimos a aproximação de Moses Rodrigues (União) e Fernanda Pessoa (União) do governador Elmano de Freitas, por um lado, e, por outro, a potencial candidatura de Roberto Cláudio ao governo ou a vice – coloco aqui candidato ao governo porque, em entrevista recente, Ciro Gomes mais uma vez deixou dúvidas sobre sua candidatura, o que me fez pensar sobre a estratégia de utilizar o capital político cirista para alavancar a candidatura de Roberto Cláudio, mas esse assunto deixarei para uma próxima coluna.

Uma segunda vantagem dessa estratégia é fortalecer o partido no Legislativo. Hoje, o União Brasil é o terceiro partido com mais cadeiras na Câmara do Deputados, com em torno de 60 deputados, ficando atrás apenas do PL e da Federação petista. Aumentar a bancada federal é um modo de ter acesso a orçamento e protagonizar as articulações congressuais.

A prática da autonomia nas alianças legislativas revela, ao fim, uma dimensão essencial do jogo político: a sobrevivência e o fortalecimento partidário em diferentes níveis de poder.

Estratégias como a do União Brasil buscam se adaptar à pluralidade de realidades e interesses regionais como forma de representação política, sem perder de vista a influência e acesso a recursos no Legislativo federal.

Esse movimento amplia a força do partido nas Câmaras e nas assembleias e, ainda, demonstra como o mosaico político brasileiro continua a ser marcado pelo pragmatismo das circunstâncias locais.

Entender essa dinâmica é interessante para decifrar o comportamento dos partidos e, principalmente, para que o eleitor se aproxime da responsabilidade sobre os nomes escolhidos para representá-lo.