A paciência como antídoto em tempos de radicalismos
Foto de Paulo Henrique Martins
Doutor em Sociologia pela Universidade de Paris I. Professor do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e coordenador do Núcleo de Cidadania, Exclusão e Processos de Mudança (Nucem – UFPE)

Foto: MAURO PIMENTEL / AFP ￼FAMILIARES aguardam do lado de fora do Instituto Médico-Legal Afrânio Peixoto (IMLAP) para retirar os corpos dos parentes

A violência colonial se materializou historicamente pelos saques de riquezas naturais e para atender o desejo de punição vingativa contra os inimigos "infiéis". O "novo mundo" conheceu assim o veneno das cruzadas de Jerusalém. A modernidade republicana não eliminou esta paixão destrutiva como vemos atualmente nas guerras e nas políticas de extermínio envolvendo pobres, negros, mulheres e migrantes.

No Rio de janeiro, por exemplo, segmentos religiosos apoiam tanto traficantes como, no lado contrário, massacres de traficantes e a piedade universal cede lugar ao desejo de vingança. Como fica a regulação democrática quando se perde o sentido de uma justiça comum? Isto num contexto em que a direita radicalizada flerta com a necropolítica e com a privatização dos bens estatais?

O estoico Sêneca em Da tranquilidade da alma defendia a paciência como recurso para se manter a confiança em tempos adversos, afirmando que quando algo de difícil resolução lhe acontecia ele voltava-se para seu retiro. Recuo não como indecisão, mas como prudência exigida por um tempo de reflexão necessário para conter o tempo da pressa irrefletida. A paciência se revela aqui com antídoto para conter a fúria dos radicalistas desejosos de poder e de vingança.

A pressa é inimiga da governança sábia. A paciência, ao contrário, favorece uma experiência de sabedoria que brota como flor de pacificação. Aqui, o tempo ajuda no resgate da confiança mútua e do juízo justo na esfera pública. Contra o egoísmo que se materializa no ressentimento e no orgulho radicalizado, a boa política prega a paciência para poder valorizar o bom senso na lapidação dos direitos de cidadania.

Tais reflexões são úteis no momento em que muitos indivíduos e grupos empoderados parecem esquecer que a liberdade de ter direitos - existenciais, civis, econômicos, políticos e ambientais, equitativos e diferenciados -, é uma dádiva ofertada a todos, e germinada em momento anterior por legisladores e cidadãos que tiveram paciência para organizar os direitos constitucionais.

