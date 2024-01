Como a internet bostificou nossa vida

Foto: Dan Taylor/Wikimedia Commons Jornalista e pesquisador canadense, Cory Doctorow trabalha o conceito de "bostificação"

Que a comunicação está ficando uma "eme" todo mundo concorda.

O número de idiotas que se utilizam de informações falsas, raciocínios lógicos absurdos e jogam nas redes para fazer confusão é inacreditável.

E as big techs ganham cada vez mais com esse jogo porque os algoritmos de audiência pedem exageros, viagens histéricas, em uma palavra: desinformação, para manter a audiência.

O poder judiciário, o executivo e alguns gatos pingados, eleitos para nos defenderem dessas ondas, falam e não sai nada de objetivo.

Jornalista e pesquisador canadense, Cory Doctorow cunhou um conceito audacioso para se referir ao estado atual das big techs, as companhias gigantes de tecnologia —Apple, Amazon, Microsoft, Alphabet (Google) e Meta (Facebook), a bostificação.

Doctorow pescou o neologismo —"enshittification", em inglês— de um tuíte e criou uma definição: antes de se referir à piora recorrente dos serviços baseados em tecnologia, a palavra diz respeito a como as big techs tornaram seus consumidores reféns, em uma relação desigual pautada pelo jogo de influência sobre governos.

O que pouca gente analisa é como os resultados dessa bostificação que atingiu a comunicação e tornou praticamente impossível manter serviços de imprensa de qualidade, críticos, bem informados e permanentemente alertas contra as mentiras fabricadas para atender algoritmos insanos, modificou a leitura política das coisas.

Num domingo como este, um domingo qualquer, qualquer hora, como diz aquela canção popular,se pesquisarmos as cinco notícias mais comentadas nos trending toppings provavelmente devemos ter essa a ordem

Um crime brutal no Rio

Uma violência policial em São Paulo

Um acidente de barco no Para,Salvador ou qualquer lugar que tem travessias marítimas

Uma enchente no sul

Um debilóide no BBB que falou alguma baboseira.

Mas isso sempre existiu,me diria um antagonista da argumentação. Verdade. Lembro que comecei minha tese de doutorado com um projeto sobre fait divers, este tipo de notícia que é um comentário sobre a vida e a morte e as fofoquinhas que se transformam rapidamente nos assuntos mais comentados.

O problema é que o Brasil veio construindo aos poucos - através da relação imprensa, academia, mundo político, homem comum - uma opinião pública capaz de ler e avaliar o que acontecia, o que os acadêmicos de PPSB (Pensamento Político Social Brasileiro) chamam de imaginação política.

Num texto clássico, fundador, Wanderley Guilherme dos Santos definiu assim a imaginação política:

"imaginação política" refere-se ao tipo de avaliações políticas que alguns homens e mulheres de percepção educada,comprometidos com o público,de uma forma ou de outra, são compelidos a fazer. Não dispondo de tempo e/ou habilidade para desenvolver pesquisa cuidadosa, esses analistas são obrigados a mobilizar todas as informações disponíveis a fim de oferecer uma explicação racional dos acontecimentos para suas audiências. É natural, portanto, que o produto final seja uma mistura ilustrativa de dados econômicos, indicadores sociais, traços culturais e rumores políticos, e que as principais fontes destas elaborações sejam jornalistas políticos, altos burocratas, analistas políticos, economistas e líderes políticos. São estas pessoas que selecionam, processam, interpretam e transmitem informações, e que dispõem amplamente do poder de transformar uma opinião privada em crença pública (O texto para quem se interessar é: "Raízes da imaginação política brasileira").

Minha hipótese é que a nova configuração comunicacional, vejam que o fenômeno aconteceu também no Brasil, é a grande responsável pelo aparecimento da nova direita mundial.

Obviamente, temos outros fenômenos correlatos, como a perda de centralidade da classe trabalhadora com as transformações tecnológicas, mas me parece que a mudança da comunicação teve o mais forte impacto.

Como apontou o filme O mundo depois de nós, a bostificacao da Web provocou uma quantidade imensa de ruídos e disrupções,e as suas consequências não compreendemos ainda a força e alcance.

Se vai ser o fim do mundo, não sei. Mas, me parece, no mínimo, o fim do mundo como nós conhecemos.

Quatro notas na tradição da imaginação política brasileira.

1. Enquanto o mar destrói o litoral de Icapuí, na Praia da Peroba, os ricos cult bacaninhas combatem a demanda da população nativa, os descendentes dos bravos potiguaras, que lutam pela construção de um espigão para defender o litoral da fúria do mar. Os cult bacaninhas são contra uma obra defensiva, segundo eles, porque é feia e atrai carros. É a luta de classe em plena tragédia ambiental. E depois de muito bate boca resolveram construir um pier. Tá tudo muito bom, tudo muito certinho, mas sabemos que o pier mar adentro, ao contrário da obra de defesa que foi realizada em Redonda, provoca um deslocamento das marés para algum outro ponto daquele mesmo litoral. Alguma comunidade marítima vai pagar essa conta astral.

2. Há 200 anos, o naturalista francês Auguste de Saint Hilaire, que percorreu o Brasil por seis anos, advertiu: "Ou o Brasil acaba com a saúva, ou a saúva acaba com o Brasil". O comando do turismo hoje no Estado é uma espécie de saúva. Segundo notícia publicada neste jornal, o Ceará apresentou o pior resultado do Brasil no índice de atividades turísticas da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) em novembro. Na comparação com novembro de 2022, o Estado teve uma retração de 18,7%, enquanto o Brasil avançou 2,8%. O percentual foi a maior queda do País, com uma diferença significativa para o segundo, o Rio Grande do Sul, com -6,2%.

3.Experiência deprimente no domingo no novo Ninetto Trattoria, no Iguatemi Bosque.O restaurante é uma espécie de modelo acessível e replicável da casa mãe (a Nino Cucina) do grupo Alife-Nino,de São Paulo,que reúne em uma sociedade com a XP Investimento, 31 bares e restaurantes, sob o comando do Chef Italiano Rodolfo De Santis.

Na minha estreia, calor (o Iguatemi não está oferecendo água suficientemente para o sistema de ar condicionado, explicou candidamente o maitre), o famoso "tem mas tá faltando" (nossa chapa não está funcionando, não temos por hora nada frito) e caos no atendimento. Resultado: garçons confusos, comida mal servida, num calor de 45 graus. Digamos que o Ninetto chegou com

qualitá ristretta.

4. Os jênios (como diria Gaspari) que comandam o Ceará já fincaram a estaca final para transformar meu time (O glorioso Ceará Sporting Clube) num timeco moribundo: a derrocada financeira.

Essa semana pipocaram notícias das dívidas.

E olha que são todos contadores.

Enquanto o Fortaleza tem gente como Maia Júnior, Geraldo Luciano, Marcelo Paz, Girão (sim, como dirigente de futebol ele é bom) o Ceará tem uns cabiçulinhas que nem consigo decorar os nomes.

Alguém já disse que o futebol é a mais importante das nossas atividades secundárias. Se a minha atividade secundária prioritária sucumbir, vou me dedicar só às principais. Os bons entendedores...