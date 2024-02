Dois livros me impressionaram muito nos últimos dias. As reflexões de Walter Benjamin, em Ibiza, prevendo a explosão do nazismo e do fascismo em "Experiência e pobreza - Walter Benjamin em Ibiza, 1932-1933".

E o livro de Elizabeth Asbrink "1947 " (tradução do grande Leonardo Pinto), mostrando o mundo pós segunda guerra e a tentativa de reorganização desses grupos mesmo após a derrota.

Acho que vivemos tempos sombrios. O fascismo e o nazismo ressurgem com novas caras. Eles têm o rosto de Meloni (Itália), Trump (Estados Unidos), Benjamin Netanyahu (Israel), Marine Le Pen (França), Javier Milei (Argentina).

Escrevo alguns acontecimentos dessa semana que são sinais desses tempos. Por aqui, as pequenas tramas da política local. Lá fora, a barra pesada que se aproxima de nós.

A Harvard de Ackman contra o MIT

O bilionário Bill Ackman, descendente de judeus, 57, saiu das sombras onde atuava como um dos maiores doadores de recursos para Harvard, onde estudou, para atuar abertamente na queda da ex-reitora negra Claudine Gay.

Ackman, casado com a israelense naturalizada americana Neri Oxman, ganhou projeção após denunciar uma suposta tolerância da universidade em relação a discursos antissemitas durante a guerra entre Israel e Hamas.

Para Ackman, a intransigência no ambiente acadêmico é resultado de uma ideologia que ganhou força com as chamadas iniciativas DEI (diversidade, equidade e inclusão). Na visão dele, esse movimento busca intimidar pontos de vista diferentes, o que ajudou a espalhar discursos de ódio anti-Israel e antijudaico.

A queda da reitora não ficou impune. Os defensores da ex-reitora argumentaram que os brancos não têm o mesmo rigor epistemológico que tem contra os acadêmicos negros.

Dias após a queda de Gay, o site Business Insider divulgou ter encontrado um "padrão semelhante de plágio" ao da ex-reitora em trabalhos de Neri Oxman, a esposa de Ackman e ex-professora do MIT (Instituto de Tecnologia de Massachusetts, em português).

Oxman disse que havia "omitido aspas" em alguns trabalhos e se prontificou a corrigir as informações. Já Ackman teria ficado furioso com a reportagem e partiu para o contra-ataque. Ele prometeu investir em ferramentas da inteligência artificial para vasculhar cada artigo do Business Insider em busca de plágio.

Ainda ameaçou fazer o mesmo com tudo o que fosse publicado pela diretoria e pelo corpo docente do MIT.

O parque de Jeri e a recaída do governador

Dia 26 de fevereiro de 2023, o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), disse que o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico

e Social) suspendeu por 60 dias o edital de concorrência que previa a concessão do Parque Nacional de Jericoacoara à iniciativa privada. "Agora, o processo retorna à Casa Civil para que possamos encontrar um entendimento com o Governo Federal sobre o tema", declarou o governador em seu perfil no Twitter.

A concessão de serviços do Parque Nacional de Jericoacoara foi leiloada por R$61 milhões nesta sexta-feira, 26 de janeiro. O leilão aconteceu em São Paulo, e o vencedor foi o Consórcio Dunas. O governador do Ceará, Elmano de Freitas informou que a previsão de investimentos é de cerca de R$116 milhões em infraestrutura, além da aplicação de R$990 milhões em operação e gestão ao longo do contrato, que é de 30 anos.

O governador Elmano de Freitas (PT) foi novamente hospitalizado, na noite de domingo, 28, após ter "forte indisposição" durante um momento familiar. O próprio chefe do Executivo estadual relatou a internação em postagem nas redes sociais.

"Informo que voltei a sentir uma forte indisposição ontem à noite, quando estava com minha família, e tive que retornar ao hospital para medicação e novos exames", alertou Elmano de Freitas.

Ninguém sabe informar se a indisposição do governador tem relação com os sapos que ele anda engolindo.

A Abin dos bolsonaros sob ordens do gabinete do ódio

A desmontagem da ação da Abin paralela do Governo Bolsonaro, a descoberta da atuação deles na Abin Lulista, com direito a uma fuga espetacular de lancha em Angra dos Reis da família Bolsonaro, mostra a íntima ligação entre o gabinete do ódio e o rastreamento de mais de 3 mil pessoas com o programa espião comprado de Israel.

Como na Alemanha nazista, as estratégias de comunicação e espionagem sempre andam juntas.

Milei e a direita Argentina - O amor deles aos nazistas

Quem pensava que a Argentina era um país iluminista com seus altos indicadores de educação, seus milhares de psicanalistas, e seus chefes cult bacaninhas, não conhece a história dos hermanos.

Em 1947, na conhecida rua Suipacha, número 156, era fundada em Buenos Aires a revista "Der Weg". A revista mensal tinha, mesmo depois da derrota alemã e italiana, 16 mil assinantes e servia de elo entre nazistas da América Latina e Europa.

Seu editor era Eberhard Fritsch, um nazista fervoroso nascido na Argetina.

Os redatores da revista frequentavam o palácio presidencial, o presidente Perón era um notório simpatizante.

Alguns anos mais tarde, o carrasco Adolf Eichmann seria entrevistado por Fritsch que se ofereceu para fazer suas memórias.

A ideia era limpar o nome dele e dos mentores das acusações de genocidio, mas, nas entrevistas, Eichmann confirma o número de judeus exterminados, lamentando até que não tenha sido maior.

Depois da derrota nazista, a Argentina se transformou na maior centro de recepção e esconderijo dos carrascos nazistas.

BMG demite Roger Waters

A gravadora e empresa de gerenciamento musical BMG decidiu encerrar a parceria que mantinha, há quase uma década, com Roger Waters devido a comentários feitos recentemente pelo ex-Pink Floyd acerca das guerras da Ucrânia e dos conflitos entre Israel e Palestina. A notícia foi revelada, no início desta semana, pela revista "Variety" e confirmada, na última terça-feira, 30, pelo jornal britânico "The Guardian".

A decisão acontece em reação a falas de Roger Waters, acusado de discursos contra judeus. Nos últimos anos, ao defender a causa palestina — e apoiar um boicote a Israel —, Roger Waters passou a ser acusado por antissemitismo. Devido ao fato, shows do artista na Alemanha acabaram cancelados

Como vocês podem ver, 1947 é hoje. Ou como diz a famosa frase de William Faulkner: "O passado nunca está morto. Nem mesmo é passado".