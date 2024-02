Biografias de carnaval

Foto: Divulgação Editora Rua do Sabão Capa do livro 'Tarso de Castro: 75 quilos de músculo e fúria'

O que se espera de uma boa biografia é que ela nos permita compreender os homens e suas circunstâncias. Uma autobiografia (de Alberto da Costa e Silva) e as duas biografias fizeram meu Carnaval de 2024 inesquecível. O livro de Alberto Costa e Silva, nosso maior especialista na cultura africana, é "O espelho do príncipe" (Editora Nova Fronteira). O de Espinosa, "O segredo de Espinosa" (Editora Planeta), é do jornalista português José Rodrigues dos Santos. A biografia do criador do Pasquim, "Tarso de Castro: 75 quilos de músculo e fúria" (Editora Rua do Sabão), do jornalista Tom Cardoso.

A infância dos três tem uma marca profunda. Alberto é a dor de cabeça e o sol implacável de Fortaleza. Espinosa é um portuguesinho de uma família de comerciantes marranos enterrando até o último fio de cabelo nos ensinamentos Torá na Sinagoga Portuguesa de Amsterdam. Finalmente, o de Tarso é sua imersão profunda na rotina de uma jornal diário de propriedade de seu pai (O Nacional) na cidade de Passo Fundo.

A máxima de Ortega y Gasset, "O homem é o homem e a sua circunstância", cai bem para os três casos. Para o filósofo espanhol, não é possível considerar o ser humano como sujeito ativo sem levar em conta simultaneamente tudo o que o circunda, a começar pelo próprio corpo e chegando até o contexto histórico em que se insere.

O encantamento e a magia, não são um privilégio da infância, mas pertencem, segundo Weber, também a um determinado estágio na evolução humana. A criança não prossegue no seu mundo mágico porque a socialização por pais e professores costuma ter como meta um ser humano predominantemente racional. E as nossas escolas, herdeiros do espírito iluminista e positivista.

Já Walter Benjamin não era apenas contemporâneo de Freud e Weber, dois dos maiores críticos do positivismo, mas sua obra também fazia parte também do enterro do cartesianismo. Ele não apenas atacava duramente o positivismo e o historicismo, mas nos seus ensaios mostrava que sua preocupação principal não é com a excelência do sujeito racional, nem com um sujeito revolucionário (como sugere o marxismo) mas com a inserção do sujeito físico no seu confronto com um mundo às vezes estranho e ameaçador.

Os três livros mostram como o confronto dessas crianças com esse mundo produziu vidas prodigiosas, às vezes trágicas e perecíveis na história, às vezes imortais. Vamos aos livros.





O Espelho do Príncipe

Alberto da Costa e Silva escreveu sua autobiografia em dois livros: "O Espelho do Príncipe", narra sua infância e pré-adolescência em Fortaleza. Antes de mais nada deixe-me explicar: Alberto foi um escritor piauiense, que passou a infância em Fortaleza e a adolescência e vida adulta no Rio. Além de maior especialista em África do Brasil, escreveu dois clássicos: "A Enxada e a Lança: a África antes dos Portugueses", lançado em 1992, e "A Manilha e o Libambo: a África e a Escravidão, de 1500 a 1700", que saiu dez anos depois.

Por este último, o autor conquistou os prêmios da Fundação Biblioteca Nacional e o Jabuti. Em 2014, também recebeu o Camões, maior condecoração voltada à literatura de língua portuguesa, pelo conjunto da obra.

"O Espelho do Príncipe" é a mais magistral narrativa sobre a cidade da Fortaleza dos anos 1940 que já li. Um narrador conta os dias em quem ele chama apenas "o menino". A sua chegada, suas dores de cabeça intensa com a luz intensa da cidade e suas minuciosas descobertas. "O menino sentia o sol na pálpebra. Doía-lhe a cabeça. Era como se uma colher lhe escavasse a órbita espicaçada pela luz, para trazer, na concha, o olho. Tonto, sem poder fitar o muro do terraço, em cujo cinza se multiplicavam espinhos de cristal, voltou a testa para o céu e pressentiu-se à beira de um poço, a cair ao contrário".

O menino vai começar a entender a cidade. Então, a maestria de Alberto da Costa Silva vai surgindo nos mínimos detalhes:

"O menino não se lembrava do percurso entre o navio e os dois grandes quartos onde agora vivia. A sofrer o calor, é certo, mas acompanhado de muita gente —hóspedes que eram mais do que hóspedes de sua avó: primas, primos, sobrinhos e sobrinhas dela e de cunhadas e cunhados, gente vinda do interior para estudar na capital ou que começava a ajustar-se aos empregos. A avó pretendera ter um negócio de viúva, uma pensão, mas acabara a serviço da parentela extensíssima. Cada mês chegava de Sobral, de Granja, de Camocim, de Viçosa, de Massapê e de outros pontos da praia ou do sertão um novo candidato a seu canto de rede e ao café da manhã, almoço, lanche, janta e ceia, pagando nada ou menos do que o estranho que, para abrir a vaga, se despedia. De pequeno hotel sem requinte, o casarão transformou-se em pensionato de estudantes ligados por laços de família, tendo a avó que se debruçar sobre as doenças de cada um deles, de ouvir seus namoros, de cuidar das horas em que chegavam à noite e de tirar-lhes das mãos o copo, o baralho e o cigarro".

E segue numa sequência em que o menino descobre a política (os integralistas cearenses), os amigos, a sexualidade, tudo com uma descrição detalhista de Fortaleza nunca lida por meus pobres olhos. Enfim, o espaço é curto, mas creio que este livro merece constar em todas a antologia de textos sobre nossa cidade.





O segredo de Espinosa

"O segredo de Espinosa" é de outra textura. Tem sua criação em português de Portugal intacta. Eu gosto. Mas tem quem deteste. O livro tem sua beleza na concepção espinosiana de autonomia intelectual. Sua coragem de abrir mão de todas as coisas terrenas para se manter fiel às suas ideias é a chave da leitura. Como biografia funciona bem porque José Rodrigues domina o universo dos judeus portugueses de onde Espinosa vem.

Mas sua força é justamente sua fraqueza. É um universo triste. Asséptico.





75 quilos de músculo e fúria

O livro de Tom Cardoso sobre Tarso de Castro é divertido, em alguns momentos uma imperdível aula de Brasil. Tarso de Castro era um jornalista gaúcho, brizolista ferrenho, mas sua explosão foi no Rio. Criou o Pasquim, pegou todas a mulheres mais bonita do Rio, bebeu todas e com as cabeças mais geniais do País. Brigou com Millôr Fernandes que se apossou do jornal, veio para São Paulo onde fez carreira na Folha de São Paulo (criou "Folhetim", o melhor caderno de cultura que a Folha já teve).

Entre uma dose e outra criou projetos que não davam certo, escreveu a coluna mais lida da história da Folha, pegou Candice Bergen, dizem que até hoje foi a gringa mais bonita que já pisou no Brasil. Sua mesa final era na churrascaria Plataforma com Tom Jobim.

"Na mesa de Jobim eram bem-vindos João Ubaldo Ribeiro, Chico Buarque, Antônio Pedro, Miguel Farias, Paulo Mendes Campos, Sérgio Cabral e, claro, Tarso de Castro. Nos últimos tempos, Tom se queixava a Cabral que Tarso adquirira outro hábito repugnante, ainda pior do que a tradicional bitoquinha: 'Cabralzinho, ele agora deu de ficar apertando meu pau. Dói pra cacete'. As tardes na Plataforma passaram a ser menos divertidas. No restaurante, Tarso, debilitado por uma cirrose hepática, teria a primeira das oito hemorragias que o levariam à morte em menos de um ano".

Um final de vida dramático e o livro se encerra sem acrescentar uma rara reflexão sobre tudo que se passou com seu biografado. A narrativa é deprimente.

"Durante anos, amigos tentaram, inutilmente, convencer Tarso a parar de beber. Luiz Carlos Maciel o levou aos Alcoólatras Anônimos (AA). Seu argumento para não frequentar as reuniões foi convincente: 'Prefiro a morte ao anonimato'".

Três livros bem diferentes. Três personagens irreconciliáveis. Às vezes, quando lemos a biografia, a impressão que temos é que pouca coisa vai ficar na nossa cabeça senão o conflito entre os personagem e o contexto histórico.

Voltando à questão inicial da infância, para alguns autores as experiências da infância estariam perdidas. Para o filósofo Walter Benjamin, embora exista uma perda das primeiras experiências, a reflexão que nasce daí pode desempenhar um importante papel na elaboração estética. Biografia tem a mesma sintonia. Se há uma construção estética e um fazer que cria um pensamento sobre esse desempenho, há aí um grande diferença. Neste sentido, o livro de Alberto da Costa e Silva sobre Fortaleza é uma obra prima. Os outros dois nos ajudam a entender certas circunstâncias históricas. É muito.