Foto: Yves Krier/ Divulgação Filósofo camaronês Achille Mbembe, autor do livro 'Necropolítica'

No final da minha adolescência, um romance bem provido de páginas (mais de 600) se destacava na estante do meu pai e nunca consegui ler com atenção. Era o sexto livro de Aldous Huxley, "Sem olhos em Gaza". A geração do meu pai, lia Huxley com admiração, que era, por sinal, um romancista muito chato. Seus livros eram sempre teses humanistas sem nenhum enredo ou desenvolvimento dramático (humanista, essa palavra é a cara daquela geração), e o mais conhecido foi "O admirável mundo novo". Aliás, um livro clássico, mas também muito chato, como é "A revolução dos bichos", de George Orwell que Chico Buarque copiou em "Fazenda Modelo" (aqui para nós, alguém de fato gosta de algum livro do Chico? São todos muito artificiais. O que ele tem de genial como compositor, tem de maçante na literatura).

"Sem olhos em Gaza" não tem muito a ver com Gaza. O livro se refere a um verso antigo sobre Sansão, escravizado em Gaza pelos Filisteus. Tem a ver se pensarmos em Gaza e a falta de capacidade da humanidade de superar seus grandes impasses. Gaza é uma sangueira comandada pelo grande capital dos brancos e executada por um carniceiro chamado Netanyahu. Um enclave cercado por todos os lados por Israel, tendo uma única saída pelo Egito.

Quando Lula chutou o pau da barraca e comparou a matança dos palestinos em Gaza ao genicídio de judeus pelos nazistas (Lula não usou o termo holocausto é bom que se diga), o Brasil branco e pretensamente ilustrado, veio a baixo lhe chamando de "analfa". Mas, esperem, Lula não está sozinho, quando o genial filósofo camaronês Achille Mbembe escreveu um livrinho seminal de 71 páginas chamado "Necropolítica" ele disse mais ou menos o que Lula disse.

A partir dos conceitos de biopolítica de Foucault e o debate sobre soberania política de Georges Bataille, Mbembe mostra que é exatamente pensando a partir da singularidade do extermínio de judeus que, tomando como exemplo, vamos entender "a instrumentalização generalizada da existência humana e a destruição material de corpos humanos e populações". Tais formas de soberania, argumenta Mbembe, estão longe de ser um pedaço de insanidade prodigiosa ou uma expressão de alguma ruptura entre os impulsos e interesses do corpo e da mente. De fato, tal como os campos da morte, são elas que constituem o nomos do espaço político em que ainda vivemos.

Ou seja, o embaixador brasileiro em Israel deveria, depois de ser levado as lugares do Holocausto, ter convidado o chanceler Israelense, a verificar as condições de genocídio (genocídio não é quantidade, deveriam saber os neoliberais da imprensa brasileira. É matar por raça ou identidade) de mais de 30 mil mulheres e crianças civis em Gaza. "Sem olhos em Gaza" é considerar a razão deles como a única verdade.

O que Foucault chama de biopoder, o poder sobre a vida do outro, ou seja a quem é dado o direito de viver e o velho "direito soberano de matar". O poder que pressupõe a distribuição da espécie humana em grupos, a subdivisão da população em subgrupos e o estabelecimento de uma cesura biológica entre uns e outros. É o que ele rotula com o termo aparentemente familiar de racismo.

Amigo(a) leitor(a) quase bati o carro quando ouvi o apresentador da Bandnews nacional Luiz Megale atacar Lula citando Hannah Arendt. Hannah Arendt disse que existe uma ligação entre o nacional-socialismo e o imperialismo tradicional e que a conquista colonial que gerou a escravidão revelou sim um potencial de violência até então desconhecido. Em síntese, a tese Arendt é que a Segunda Guerra Mundial era a extensão dos métodos anteriormente reservados aos "selvagens" pelos povos "civilizados" da Europa. (Quem quiser se aprofundar no assunto pode ler "Origens do totalitarismo").

O que vemos hoje contra Lula e os palestinos é a ideia de que a "civilização" detentora do capital econômico e da hegemonia simbólica (sejam eles brancos, sejam eles judeus, etc) pode tudo.

Como diz Mbembe, as colônias são o local por excelência em que os controles e as garantias de ordem judicial podem ser suspensos - a zona em que a violência do estado de exceção supostamente opera a serviço da civilização. Não é difícil de entender como Vera Magalhães se arvora no papel de defensora da civilização contra a barbárie lulista. E até nosso embaixador Rubens Ricupero (autor da famosa boutade: o que é bom a gente mostra, o que é ruim a gente esconde) saiu da cama para preconizar uma eterna neutralidade da diplomacia brasileira.

Mbembe conclui seu pequeno grande livro com a seguinte afirmação: "A forma mais bem sucedida de necropolítica é a ocupação colonial contemporânea da Palestina. Aqui o Estado colonial tira sua pretensão fundamental de soberania e legitimidade da autoridade de seu próprio relato de história e identidade. Essa narrativa é reforçada pela ideia de que o Estado tem o direito divino de existir; e entra em competição com outra narrativa por outro espaço sagrado. Como ambos os discursos são incompatíveis e suas populações são entrelaçadas de modo inextricável, qualquer demarcação de território com base em identidade pura é quase impossível".

Enfim, Lula está muito bem acompanhado quando faz sua crítica a essa razão pretensamente universal. E a zoada que esse bando de louva-deus faz é puro suco de puxa saquismo aos patrões. Na verdade, o mundo precisa olhar melhor o genocídio de Gaza e fazer alguma coisa para impedi-lo.

Curtas, e às vezes, grossas

Dica de livro. "Alfabeto das colisões: filosofia prática em modo crônico" (Ubu editora). De Vladimir Safatle. Embora discorde de algumas teses, Safatle tem o que dizer. Tem miolos, para ser claro.

E cadê o resultado dos editais da Lei Paulo Gustavo? Avia, Luisa Cela. Não, não tem H. É avia, expressão usada do interior do Nordeste. Quer dizer acelerar, ir rápido, adiantar, apressar-se.

Diabeisso! O horário da Pinacoteca deve ser o mais folgado de equipamentos culturais do mundo. É aberto de quinta a sábado de 12 às 20 horas. E domingo de 12 às 18 horas. É fechada segunda, terça e quarta. A Pinacoteca de São Paulo fica aberta todos os dias (fecha somente na terça) das 10 às 18 horas e tem horário estendido às quintas feiras das 10 às 20 horas.

A modinha agora na gastronomia são os rooftop (restaurantes e bares em coberturas de edifícios com vistas privilegiadas). Já são seis em Fortaleza. A última inaugurada é no Gran Marquise. Na próxima semana começo a analisar a qualidade da gastronomia oferecida.