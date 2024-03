Como ler o BBB

Foto: Reprodução/TV Globo Isabelle e Davi, do Big Brother Brasil 24, estão entre os favoritos

O Big Brother Brasil é um campo de disputa pela criação de marcas pessoais para o mercado simbólico. No cenário da casa fechada, os participantes disputam a criação de uma marca/mercadoria. Mas, mesmo com toda a carga de consumo, ele serve para entender como se constrói hoje reputação e legitimação no Brasil.

As pesquisas da área de Comunicação já se debruçam há anos sobre a questão das webcelebridades. Quando elas se concentravam nos influenciadores digitais - ou nos atores -, elas estavam atrás de desvelar dinâmicas da rede. O que me parece é que hoje não há mais dicotomia off line e on line no Big Brother. E a grande questão que o BBB apresenta todo ano são as diversas tendências de opinião pública que caracterizam a mudança do regime de visibilidade.

No novo cenário centrado no choque de inclusão de amadores como produtores de conteúdo, o fundamental é que eles não precisam mais dos profissionais para firmarem reputações. O Big Brother é, então, um ninho de formação de web marcas. Cada um dos participantes passa a ser encarado como uma mídia autônoma, uma marca individual. Mas como os brothers lutam para alcançar esse status em um ambiente, teoricamente, de igualdade e horizontalidade? São duas as motivações principais:

1) Eles se movimentam no regime de visibilidade dominante naquele momento no País.

2) Eles reúnem atributos que lhe conferem credibilidade, reputação e prestígio.

O conceito de regime de visibilidade é da obra de Michel Foucault e consiste em compreender como se torna visível uma realidade a partir dos jogos de poder. Um dos meus dois ou três leitores me encontrou no supermercado e disse: sua coluna é ótima, mas, às vezes, você é muito hermético. Difícil escrever sobre regime de visibilidade sendo rapidamente digerível, diria Pierre Bourdieu. Escrevo difícil quando os pensamentos são complexos. Mas esse é um tema para outra coluna.

Seguindo em frente com o BBB, ele apresenta todo o ano um esboço do regime geral de visibilidade dominante no Brasil. Um espaço simbólico, onde se misturam mídia tradicional, publicidade individual (mercado de influencers) e política. Esse espaço móvel permite uma percepção qualitativa, que é relacionada a outros valores agregados. Um Big Brother pode ser visto não porque tem informações relevantes, mas porque é engraçado, porque quem assiste simplesmente quer saber da vida do outro e porque faz emergir questões que estão submersas e não podem mais ser represadas, suspensas.

Os brothers, lá dentro, neste regime, lutam pela construção de sua reputação que os tornam imbatíveis aqui fora. Mas nesta luta não há um só tipo de reputação. Reputação está ligada à confiança coletiva, às ações praticadas no ambiente digital de acordo com a imagem de si que se quer construir e divulgar e como elas são percebidas no ambiente social mais amplo. No Big Brother 2024, é possível enxergar três franjas bem nítidas de disputa de poder:

1. As filhotas dos poderosos simbólicos, Wanessa Camargo e Yasmin Brunet. Aí representando o sertanejo do agro e a modelo do campo da beleza e da moda.

2. MC Bin Laden e Rodriguinho. Os dois de campo diversos, e importantes, do establishment da música.

3. O motorista de Uber preto baiano, Davi, e a dançarina do boi de Parintins, os outsiders do bom mocismo simbólico.

E, surpresa, os bem sucedidos do sertanejo, da moda, do rapper, e da música melosa, estão afundando e o preto e a bailarina do norte arrebentam em popularidade. Enquanto a maioria dos analista só enxerga a revolta da classe média e de proletários adeptos do individualismo meritocrático na paulista, eu enxergo o sucesso popular de um preto como Davi, que mal consegue escandir as frases pronunciadas e o charme da sua aliança com a bailarina do boi, que percebe os encantos do amigo preto, pobre e carismático.

Para quem não conhece BBB, eles estão lá dentro sem saber quem faz sucesso e quem é rejeitado aqui fora. Portanto, mais do que o bando de branco debilóides da Av. Paulista, há um novo regime de visibilidade no Brasil que não respeita a violência racista. É claro que não podemos ser ingênuos quanto ao que acontece num BBB. Trata-se de um regime de visibilidade do espetáculo, ou como se diz popularmente, show business.

Digressão teórica, saímos da sociedade disciplinar para a sociedade espetáculo. Como explica Issaaf Karhawi, pesquisadora da USP que tem se dedicado ao mundo digital, num regime disciplinar, há uma preocupação com o olhar do outro, mas esse olhar vigia o cumprimento ou não às regras e o encaixe em padrões de ação. O olhar do espetáculo também é um olhar do outro, mas dessa vez, o que se observa não é como o sujeito se adequa às leis das instituições, mas como ele se constrói para ser visto.

Quando observamos, nós e todo o Brasil, um preto pobre e uma garota de uma região dominada serem vítimas de preconceito permanente (Wanessa Camargo e Yasmin não se controlam e explodem de racismo) e emergirem altivos, certeiros, na sua performance, mesmo não sendo pessoas claramente conscientes dos processos dos quais estão sujeitos, é um claro sinal de algo está em transformação neste país.

O BBB - com todas suas lógicas mercadológicas - é uma janela que possibilita que 100 milhões percebam como funciona o racismo (o susto de Rodriguinho e a vergonha ao sair da casa, e entender o quanto ele reproduzia o racismo e os ódio das branquelas, não tem preço) e o patriarcalismo indissociável e os diversos tipos de opressões. É pouco. É sim, eu sei. Mas é uma pequena luz nesse túnel nebuloso em que nos encontramos.





Notas curtas e às vezes grossas

Saúde de governador é notícia pública importante

Não conheço bem o Elmano, mas tenho tido uma boa impressão do seu comportamento como homem público. É chavão, mas é pura verdade, as pessoas mudam no poder. Elmano se manteve um cara "na dele", como se dizia nos anos 1980. Sem deslumbramento ou arrogância. Não estou falando de desempenho como governante. Falo como ser humano num cargo importantíssimo..

Então, deveria ter o máximo de transparência e clareza nas informações sobre sua saúde. A sensação que tenho é que estamos desinformados. Está muito estranho. Muitas idas e vindas são anunciadas como rotina.

Sei que é doloroso falar dos nossos percalços de saúde, mas é imperdoável essa falta de nitidez nas notícias sobre a saúde do nosso governador.

Só tinha que

ser com vocês

Documentário altamente curtível "Elis & Tom" (Globoplay). Um disco feito em 1974 com nossos dois monstros sagrados rendeu um filmaço. Quem quiser aprofundar o assunto assista uma entrevista de Cesar Camargo Mariano que rola no Youtube onde ele conta coisas alucinantes de Tom Jobim nessa gravação. Tom e Elis, além de geniais, não tinham muito limite no trato das coisas pessoais. Mas isso só torna tudo mais divertido.