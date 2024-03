Foto: Amazon Prime Video/Divulgação Marshall Mcluhan interage com Woody Allen em "Noivo Neurótico, Noiva Nervosa"

Lula e Ciro, ambos bem afastados politicamente, têm algo em comum.

Eles têm sofrido seguidos reveses nas pesquisas de opinião, mas os dois têm motivos exatamente contrários.

A grande mídia conservadora, desculpe o pleonasmo, tem múltiplos orgasmos explicando que o problema de Lula é a Petrobras, a Vale e a crítica à Israel.

Tremendo papo furado.

Lembram do Marshall Mcluhan que dizia que o meio é a mensagem? Woody Allen criou uma cena antológica sobre o debate da época.

O filme é "Noivo neurótico, Noiva Nervosa", no qual Woody Allen e Diane Keaton estão na fila do cinema, em crise, como todo casal que pensa, quando alguém logo atrás deles exibe teses fajutas como sempre acontece em filas de cinema. O papo do pensador irritou Woody Allen, que fala sua inquietação no meio da briga com sua mulher.

Até que, em dado momento, o sujeito fala em Marshall McLuhan, sobre a influência da TV na cultura -, Woody vira-se para a câmera e critica a situação. O cara do papo furado, então, interfere no lamento de Woody e começa a se gabar como acadêmico, que teria autoridade para falar sobre McLuhan. É quando Woody recorre ao próprio McLuhan, que entra na cena e diz sem pestanejar: 'Você não conhece nada sobre o meu trabalho!'.

Pois bem. A Web é a mensagem.

Para explicar melhor, vou usar uma análise da época, de Muniz Sodré:

"Quando Mcluhan diz que o meio é a mensagem ele quer dizer exatamente isso, que a mensagem, portanto o conteúdo está subsumido ao meio, à forma. O que importa é que esse espraiamento sensorial estético da mídia, espraiando a vida da gente, fazendo que a gente habite, more dentro dessa prótese chamada médium".

As massas hoje moram numa prótese chamada Web. Lula é refém de uma comunicação que está no século XX.

E não entende que a Web é um meio que precisa de linguagem e mensagens específicas para funcionar e se espraiar. Ela é hoje um meio soberano que não gosta de conteúdo sofisticado.

A grande mídia bate em Lula sem dó, amplificadas pelas redes sociais pelo bolsonarismo.

Sem resposta.

O governo é zero à esquerda em termos de Web. A questão da Web é segmentação. Cada nicho tem que ter suas respostas diferenciadas e cada resposta tem que ser ampliada por diversos agentes da rede.

O único que entendia alguma coisa no campo da esquerda, Janones, não era de esquerda e foi eletrocutado pelo seu passado nebuloso.

O problema de compreensão dessas questões técnicas da comunicação, na esquerda, tem um agravante. Esse é realmente quase insuperável.

Uma das características da Web é: os algoritmos detestam pensamento complexo. Tudo tem que ser dito de forma simplificada, e principalmente, contundente.

Então, é difícil pedir para um militante inteligente e apaixonado, o Márcio Caetano, por exemplo, que fique escrevendo chavões e com forma escandalosa.

A direita faz isso muito bem. Ela nem sabe escrever. E repete chavões e obviedades.

Lula é atacado pelo que tem de melhor.

A Petrobras é do povo brasileiro. E não de acionistas. Isso é facilmente defensável.

Mas não existe nada na Web explicando.

Israel não pode matar milhares de mulheres e crianças. O que também é defensável e, mesmo sem ninguém dizer, a imagem de Israel caiu no esgoto no Brasil.

A Enel está deixando a população de São Paulo e Rio à beira de um ataque de nervos. É por isso que o governo federal, em momentos decisivos, tem que ter força diante de empresas que controlam áreas estratégicas.

A Vale do Rio Doce destruiu o meio ambiente e provocou catástrofes terríveis. Sendo um grande acionista dela, o Governo tem responsabilidade em suas ações.

E mais: a renda familiar dos mais pobres cresceu 16%, 13 milhões de brasileiros deixaram de passar fome em 2023, a economia bateu todas as metas e o indicador de crescimento desta semana já mostra que, de novo, o Brasil vai desmoralizar as previsões pessimistas dos analistas do tal mercado.

A bolha que a Veja fala é dela.

A direita mais doidona e a esquerda mais estúpida, habitam o Rio de Janeiro. Pois eles se juntaram para derrubar Nísia Trindade.

Haddad e Nísia são os dois melhores Ministros deste Governo.

Ninguém defende a Nísia. A canalha quer as verbas bem fatiadinhas e com nome e endereços.

José Dirceu tem razão, ele é doido mas sabe quase tudo de política, "o Governo está perdendo a batalha da narrativa".

O caso de Ciro é mais sério.

Primeiro, porque algum gênio lhe disse que ele pode ser o Milei da direita brasileira. E ele acreditou. O Milei do Brasil é o Bolsonaro. Com ou sem mandato.

Quanto mais ele se afasta do poder, mais fica anti sistema. E mais cresce.

Segundo, Ciro é refém da Web. Aquele que acha que sabe tudo, e fica fazendo todo tipo de onda para manter engajamento e seguidores.

Jacques Séguéla -publicitário francês- em seu livro clássico, La parole de Dieu, faz um contraponto com a escola americana de marketing político. A começar pela orientação para que o governante apareça para a mídia e mergulhe em movimentos alternativos. Ele diz que a aparição continuada é como a exposição ao sol e traz queimaduras políticas de segundo e até terceiro graus. Até o Bolsonaro faz isso. Em outra passagem ele diz que "A cena política parece -mas é diferente da cena teatral. Nessa, o ator muda de personagem e continua a produzir emoções. Na cena política, não, ao contrário".

Ciro não entende isso. Se acha um ator genial da Web que precisa atuar sempre.

Um desastre.

Acreditando nisso, Ciro armou a maior barrigada da história política brasileira contemporânea. Barrigada é uma gíria jornalística quando algum jornalista ou mídia divulga uma informação completamente equivocada. A tal denúncia da indústria dos precatórios. Que um cara inteligente, experiente, uns dos políticos mais preparados do Brasil como o Ciro, tenha caído numa esparrela daquele tamanho, só tem uma explicação: não checa informação na ânsia de se manter na Web. Não ouviu quem avalia. Está tão absurdamente refém da Web que açodadamente entra numa canoa, um navio, um Titanic furado.

Atualizando a explicação de 25 anos atrás, Muniz Sodré diz: as massas acordaram para a experiência política, mas sob formas perversas, captadas pela extrema direita, a saber, setor financeiro, agronegócio e coorte de reacionários religiosos.

Acontece que a política parece ter-se deslocado da base normativa das formas democráticas para preocupações populares como anticorrupção e comunitarismo religioso. Da linguagem desses fatores está ausente não só a esquerda, mas também a formação política (sindicalista, social-democrata)."

Sim, a tese é boa. Mas o que está por trás do populismo global protofascista, meu caro Muniz, é a Web.

Acho que vou chamar o Mcluhan, de novo, como fez o Woody Allen.