A noite da virada

Foto: Isabel Andrade/Acervo pessoal Chef Carlos Cysne, do Sopa Bistrô

Eu gostaria de contar minha história, de como vivi o golpe naquela semana.No entanto, tenho poucas informações precisas. Não poderia dizer o que é verdade e o que é imaginação. Me lembro do que aconteceu no sábado, quatro dias antes.

Papai tinha uma Rural Willys verde. Ela precisou ir para conserto na oficina. No sábado, ele resolveu fazer um programa que adorava: ir com os amigos para o Abrigo Central, na Praça do Ferreira, comprar jornal e conversar sobre política e futebol.

Eu era um menino magrelo, orelhudo e asmático. A asma me fazia ficar em casa lendo muito.

Mas eu sabia muito pouco como funcionava o mundo adulto, naturalmente também não sabia claramente por que meu pai andava tão nervoso.

No sábado à noite, os seus amigos chegaram. Não me lembro quem exatamente estava lá naquela noite. Talvez Lauro de Oliveira Lima, Luiz Edgard Cartaxo, Evaristo Linhares, Luiza Teodoro, Diatay Bezerra de Menezes, Augusto Pontes, enfim, a turma que trabalhava com ele na Secretaria de Educação do Estado.

Eu acreditava naqueles dias já entender o que era alegria, tristeza, aflição, euforia.

Só que não conseguia saber como esses fenômenos se relacionavam com a política.

O que exatamente os provocavam.

Isso me dava uma aflição muito grande. Eu notei que papai e seus amigos estavam tensos, mas não entendia o porquê.

Depois do apelo dos amigos, ele atravessou a rua e resolveu pedir emprestado a Kombi de um vizinho para irem todos ao Abrigo Central.

Esse era um dos meus passeios preferidos. Eu adorava quando meu pai me levava pela mão pra atravessar o Abrigo para tomar a bananada do Pedão. Os quatro passeios preferidos da minha infância foram o Abrigo, o Estádio Presidente Vargas para torcer pelo Ceará, a Praia do Futuro onde meu pai me ensinou a enfrentar as ondas, e uma livraria que ficava exatamente na esquina da Praça do Ferreira, mas não consigo lembrar o nome…

Papai conseguiu a Kombi e todos se aboletaram nela e partiram.

Vamos voltar tarde. Você fica.

Decretou papai - para minha imensa tristeza.

Ao chegarem na Praça do Ferreira, na Major Facundo, um carro bateu atrás da Kombi e ela virou. Deitou-se no solo como um animal cansado.

Os sete comunistas saíram assustados pela porta de cima ajudados pelos amigos da Praça, narrou um colunista conservador num jornal dos Diários Associados.

Papai passou uma longa noite rebocando a Kombi do vizinho. Já era tarde quando os sete comunistas compraram o Correio da Manhã e o Jornal do Brasil e voltaram para casa assustados, encerrando um sábado que já anunciava tempos tenebrosos.

Na terça-feira, 31 de março de 1964, a ditadura começou no Brasil.

Não entendi por que a Kombi virou, nem tampouco o que significava de fato a ditadura militar que eles falavam.

Só sei que alguns meses depois de receber uma orientação para sumir do mapa, dada pelo próprio Governador Virgílio Távora, que adorava papai e não que queria que nada de ruim lhe acontecesse, nossa família foi espalhada pelas casas de amigos e parentes e papai de fato sumiu, exatamente como no filme "O ano em que meus pais saíram de férias"

A partir da noite da virada, que sempre associei com a noite da ditadura militar, minha infância até então sem medo, ansiedade e responsabilidade acabou...

O povo do ceará no coração

Morreu Oswaldo Barroso.

Oswald, como eu teimosamente chamava com acento no O inicial, o que é errado, era um cara bom.

Sério, não entendia muito nosso humor escrachado da boêmia, às vezes meio irresponsável.

Era um trabalhador incansável e cuidadoso com as pessoas.

Ele fez para mim um dos grandes projetos do Dragão do Mar, o texto da exposição Vaqueiros. A mais visitada na história cultural do Ceará.

Sempre sonhei em fazer uma exposição sobre os jangadeiros com ele. Nunca consegui.

Oswaldo era da geração anterior à minha, que sofreu demais com a ditadura. Não só porque foram presos, alguns torturados, mas com o medo da violência. O medo no estado de exceção é algo que não conseguimos avaliar na sua total imensidão.

Oswaldo era um destes intelectuais que tem um amor visceral pela sua terra.

Tinha uma luta feroz pela criação de uma identidade cearense e, acima mesmo das guerras verbais ideológicas clássicas do campo cultural, foi um combatente tenaz por esse lugar do Ceará nos corações e mentes do Brasil.

Oswaldo, assim como seu pai, um poeta maravilhoso, Antônio Girão Barroso, merece ser melhor editado, mais lido e muito celebrado.

Agora é oficial. É genocídio

Lula disse que o que Israel está fazendo com o povo palestino, matar mulheres e criancas, é genocídio.

A imprensa conservadora brasileira passou um mês esculhambando Lula e o chamando de analfabeto.

Agora Francesca Albaneses, relatora da ONU sobre territórios palestinos ocupados, afirmou que os palestinos estáo sendo alvos de um genocídio. Com todas as nove letras.

Vai ver todos na ONU são analfabetos.

Aliás, Lula disse que o desfecho das investigações no caso Marielle é motivo de orgulho, mas também de tristeza. E orientou ao Governo a tratar o caso Marielle com sobriedade e valorizar o trabalho da PF.

Irretocável..

É apenas o começo e não o caso encerrado, como disse o sempre confuso e verborrágico Lewandowski.

Sopa com vinho, pode, Arnaldo?

Pode, sim.

Abriu um bistrô na Varjota (Sopa Bistrô, Tavares Coutinho, 1580) que só serve sopa com vinho.

Sim, é muito bom. Apenas quatro mesas e muito apertadinho, mas vale a viagem.

E mais nada, só umas entradinhas para introduzir o grande prato (eu experimentei roulé de brie, parma e pera e estava muito bom). E também algumas saladas (a mistura de folhas, burrata, parma, pêssego e farofa de castanha merece ser provada).

E as sopas dominam o resto.

A vichyssoise (R$34,00) é de Vichy mas não é traidora. Nossa, essa piada é só para quem conhece a história da França. E também o caldo verde português - que muita gente aqui faz sem gosto. Tem também um minestrone italiana, outra aveludada de abóbora, creme de mandioquinha com carne do sol, bem cearense.

E se você pensa que comer sopa como prato principal é invenção demais, saiba que a Bíblia nos conta que os hebreus, no Egito, preparavam suculentos caldos e, já na Grécia, a sopa fazia sucesso. Em Atenas, a de lentilhas, em Esparta, o famoso "Caldo Negro" feito com sangue de alguns animais misturado com vinagre e especiarias.

Mas com vinho pode, Arnaldo?

No século 17, Louis 13, rei da França, saboreava, diariamente, dois grandes pratos de sopa. Entusiasmado com os legumes, mandou que se plantassem no Palácio de Versailles os mais delicados e deliciosos legumes e estes passaram a entrar nas inúmeras "potage de plaisirs" (sopa de prazeres) que se tornaram a última moda entre a aristocracia francesa. Isto estimulou os cozinheiros da época, entre eles, François de la Varenne (1615-1678), que, sozinho, criou mais de 300 receitas diferentes. E se tomava a sopa dos prazeres regada a muito vinho. No Sopa Bistrô tem um portuguesinho branco, barato e bom, o Mar Salgado(85,00).

Enfim, faça como o Louis XIII, experimente a sopa dos prazeres.