Eleições em Fortaleza: Vai começar a corrida

Foto: Eduardo Odécio/Especial para O POVO Os rumos da corrida eleitoral na Capital

Essa eleição é uma daquelas que vai do caos à reorganização completa dos cenários, a cada semana.

Desde a reeleição, depois da ditadura, participei muito cedo de campanhas políticas para Fortaleza.

As duas primeiras, eu comandei: Maria Luiza e Edson Silva.

A primeira, ainda vou contar a história dela direitinho, pois é completamente diferente do que se conta hoje, foi uma campanha de como a comunicação tornaria a Maria, uma mulher querida por toda a população.

E para conseguir isso tínhamos de enfrentar a loucura ideológica (lembrem-se, estávamos saindo da ditadura) dos donos da Maria.

Até a música, "Maria Maria", gentilmente cedida pelo Milton Nascimento, foi uma tortura convencê-los a nos deixar tocar. Os cabeças achavam que era muito difícil e que o povão nunca iria entender.

Fizemos uma memorável plenária onde Gilvan Rocha nos salvou.

Depois, eu e Fernando Costa fizemos a campanha de Edson Silva pelo PDT.

Uma campanha doida demais. Trabalhávamos o dia todo nas agências de propaganda e de noite nos reuníamos com a produtora para passar roteiros, ver pesquisas e saltar obstáculos.

Dois deles foram inesquecíveis. Apareceu na campanha dos adversários uma denúncia de que nosso candidato era bígamo e tinha se casado duas vezes.

Fomos pesquisar e a coisa procedia. Ficamos três noites sem dormir pensando numa saída. Até que tomamos uma decisão maluca: iríamos mostrar cenas de uma festa de casamento caipira que o candidato e a namorada participaram e diríamos que o casamento foi feito numa quadrilha de uma festa de São João.

Parece mentira, e era, mas colou.

Depois o Sérgio Machado, que era o estrategista do nosso adversário mais perigoso, começou a fazer uns teasers chamando nosso candidato de panelada.

Fizemos um programa histórico onde um carro com Edson Silva ia passando nas ruas de Fortaleza e as pessoas iam comendo panelada e diziam: "panelada!" e faziam sinal positivo.

Perdemos 3500 votos contra a máquina poderosa à época do Cambeba (Tasso).

Fui candidato a Vice Prefeito numa chapa com Inácio Arruda, por insistência da minha querida amiga Patrícia. Na campanha, o PCdoB, dono da campanha, não me deixou dar nem palpite. Trouxeram um casal de marqueteiros completamente pirados de Brasília e foi o desastre que todo mundo viu. Só me lembro do meu filho Gabriel, bem pequeno, juntando os santinhos bem lentamente e chorando.

O que minha experiência me diz em 2024?

Primeiro que cada eleição tem uma grande pergunta que os eleitores vão responder. Desconfio que a grande pergunta dessa campanha é: é para uma turma só mandar em tudo, ou não?

Mas tem uma outra embutida na primeira.

Se não é, é pra continuar o que está sendo feito?

Segundo, Fortaleza tem uma formação de opinião pública muito diferente da maioria das capitais brasileiras. Ao contrário de Salvador, Rio, Recife, São Luiz, ela é uma cidade onde a classe média, aquele cinturão de votos que vai da Treze de Maio (baixa) até o Meireles (Alta), não decide a eleição, mas atrapalha demais. Foi nesse cinturão que Moroni e Capitão Wagner tombaram. E Juraci conseguia sempre superá-lo. Como? Essa é a pergunta de cem milhões de dólares. Ou como dizia o grande Campelo ao tomar um táxi de porre e o motorista perguntar:

"Vai para onde, Dr?"

Jamais saberás.

Dito isso, vamos à análise de cada candidato baseado no meu feeling e em centenas e centenas de qualitativas que assisti em campanhas de Fortaleza.

Sarto

Vai conduzir a tese de que uma turma só é muita concentração de poder.

É inteligente (Augusto Pontes dizia: vocês não conhecem o Sarto. Ele saca muito dessa cidade). Tem o pulso da fala e dos habitus (no sentido de Bourdieu) da periferia.

Tem um grande ponto fraco, reduzir sua rejeição pelo tumultuado começo da gestão.

Capitão Wagner

Tem o que os marqueteiros chamam de persona já formada. Vai fazer sua última e definitiva campanha.

Se perder, nunca mais.

Tem força na periferia onde a segurança é o grande drama.

Mas o discurso do medo da extrema-direita este ano está nas mãos de dois candidatos mais ativos na militância. (Girão e André Fernandes).

Os dois, Girão e André Fernandes, tendem a crescer em cima de seu eleitorado.

O Capitão esse ano tem uma estrada minada a percorrer.

Evandro

É um candidato ainda sem persona. Deixem-me explicar, persona no marketing político é diferente do marketing comum. Na estratégia de consumo é formada pelo desejo dos consumidores. Na estratégia política, são os atributos de cada candidato (negativos e positivos) que vão se fixando na cabeça do eleitor. Não é uma imagem dada, como os leigos imaginam, está em permanente construção.

Tem na memória popular sua passagem pela presidência do Ceará. O que neste momento não conta a favor.

Tende a chegar ao segundo turno colado nas duas máquinas e promessa de muito dinheiro com apoio de Lula, Camilo e Elmano.

André Fernandes

A grande novidade da eleição. Um influencer bolsonarista cheio desses plots webianos.

Uma dessas coisas excepcionais que a extrema-direita protofascista trouxe para o Brasil.

Vai dar um trabalho danado no Capitão Wagner. Se escalar em cima do capitão com força (o que é bem provável) vai dar trabalho a todo mundo.

Senador Girão

Como o capitão, tem mais a perder do que a ganhar nessa eleição. Se terminar na ribeira, destruiu definitivamente sua trajetória política.

A única estratégia de campanha possível para o senador é: eu sou o melhor bolsonarista. Mas para garantir este lugar ele precisa ser doido demais. Mais do que André Fernandes. Impossível.

Tese final.

A campanha de 2024 terá três blocos:

1. O bloco Evandro. Entrega tudo para nossa turma. Ela é a mais competente politicamente.

2. O bloco Sarto. Eu faço melhor e tenho todo sentimento do povo nas minhas mãos.

3. Os doidões bolsonaristas, numa linha antissistema.

Minha aposta de segundo turno:

Sarto X Evandro.